НАБУ слило аудио, как сотрудница ГНС Харьковщины просит взятки для руководства
ВАКС избрал меру пресечения в виде ареста руководительнице одного из отделов ГУ ГНС в Харьковской области, которую подозревают в получении 55 тысяч долларов взятки. Впрочем, она может выйти под залог 7 миллионов гривен.
Об этом сообщило НАБУ, опубликовав аудио с деталями коррупционного преступления.
Сообщается, что в начале года один из отделов ГУ ГНС в Харьковской области планировал проверку ряда компаний относительно правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. Чтобы проверка прошла «гладко», 21 января руководитель отдела предложила представителю предприятия передать ей 150 тысяч долларов.
В разговоре с мужчиной налоговик отметила, что решение принимается на Пушкинской, 46, то есть в ГУ ГНС в Харьковской области, а на уточняющий вопрос — идет ли речь о первом лице этой организации — она ответила утвердительно.
«Он согласовывает это с Киевом, чтобы потом не было каких-то перепроверок. Поэтому только через него», — сказала чиновница и добавила, что 150 тысяч долларов можно передать по курсу в гривне.
31 января, продолжают в НАБУ, женщина предложила руководителю ООО помощь в принятии положительного решения о разблокировании налоговых накладных и подстрекала его дать взятку руководителю ГУ ГНС в Харьковской области. Такая «услуга» стоит 5 тысяч долларов за разблокировку и 0,6% от оборота предприятия ежемесячно, чтобы иметь гарантию, что накладные не заблокируют снова.
На вопрос руководителя фирмы, по этому вопросу снова ли принимает решение «первый», чиновница ответила, что в этом случае — «первый заместитель».
На следующий день женщина и предприниматель обсуждали, что для решения вопроса с накладными руководству ГУ ГНС в Харьковской области нужно передать 55 тысяч долларов. При этом чиновница пожаловалась, что ничего не получит из этой суммы, а «заработает» только на проверках.
«Вы не представляете, сколько нам оставляют сегодня. Сколько нам достается с этого. С моих проверок. Вот я вам должна провести проверку. А мне оставляют 5%», — призналась она.
Во ходе очередного разговора 5 февраля сотрудница налоговой уточнила, что деньги должны быть переданы до заседания комиссии, которая принимает решение о разблокировании. Также она заверила, что в случае ежемесячной уплаты 0,6% от оборота предприятия налоговые накладные не будут блокироваться в дальнейшем.
«Пушкинская дает гарантию 200% из 100%, если собирают деньги. Это такая гарантия. И вы дальше работаете без проблем. Вы это увидите», — сказала женщина.
Сотрудницу налоговой задержали «на горячем» 14 февраля — во время получения денег от представителя юридического лица. 15 февраля ей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УКУ. В НАБУ отметили, что принимаются меры по установлению причастности других сотрудников ГНС и физических лиц.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, ГНС, коррупция, НАБУ, налоговая, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 07:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВАКС избрал меру пресечения в виде ареста руководительнице одного из отделов ГУ ГНС в Харьковской области".