Live
  • Пн 15.01.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.84
  • EUR 41.39

Сколько и каких налогов собрали в местные бюджеты Харьковщины за год

Харьков 10:10   15.01.2024
Оксана Горун
Сколько и каких налогов собрали в местные бюджеты Харьковщины за год

В Главном управлении ГНС в Харьковской области подбили итоги сбора налогов в местные бюджеты за 2023 год. Зафиксировали рост доходов.

«За 2023 год налогоплательщиками Харькова и области уплачено в местный бюджет 23 899,9 млн грн налоговых платежей. Темп роста к показателю 2022 года составляет 108,8% (+1 927,5 млн гривен)», — сообщил и.о. начальника Главного управления ГНС в Харьковской области Василий Гладченко, передает пресс-служба налоговой.

По данным ГНС, основной источник наполнения местных бюджетов — это налог на доходы физических лиц. Его доля — 64,9%. В течение года этого налога поступило 15 502,1 млн грн.

«Указанная сумма на 3,2% или на 474,1 млн грн больше показателя 2022 года», — привели данные налоговики.

Отметим, что рост доходов местных бюджетов за счет НДФЛ в 2024 году прекратится, так как существенную часть этого налога (так называемый «военный НДФЛ») из местных бюджетов забрали в госбюджет.

Доходы от остальных налогов в местные бюджеты в 2023 составили:

💰 единого налога – 4 050,2 млн грн, на 12,9% (461,5 млн грн) больше, чем в 2022 году;

💰 земельного налога и арендной платы – 1 604,9 млн грн, на 1,2% (468,6 млн грн) больше, чем в 2022 году;

💰 акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования подакцизных товаров в сфере розничной торговли – 844,0 млн грн, на 74,4 %, (360,0 млн грн) больше, чем в 2022 году;

💰 налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 389,4 млн грн, на 56,3% (140,2 млн грн) больше, чем в 2022 году;

💰 налога на прибыль – 264,9 млн грн, на 56,8% (96 млн грн) больше, чем в 2022 году;

💰 платы за лицензии – 61,3 млн грн, на 43,9% (18,7 млн грн) больше, чем в 2022 году.

Читайте также: “Ощутят все громады” – Синегубов об изъятии НДФЛ военных на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Два редких российских самолета сбили над Азовским морем: был ли friendly fire
Два редких российских самолета сбили над Азовским морем: был ли friendly fire
15.01.2024, 09:09
Главные новости Харькова 15.01: подрыв на мине, обстрелы, ДТП с пострадавшими
Главные новости Харькова 15.01: подрыв на мине, обстрелы, ДТП с пострадавшими
15.01.2024, 14:51
Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики
Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики
15.01.2024, 14:18
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
13.01.2024, 21:26
Движение в центре Харькова запретили: устраняют последствия удара РФ (видео)
Движение в центре Харькова запретили: устраняют последствия удара РФ (видео)
15.01.2024, 13:10
Уроженец Волчанска из РФ “сливал” врагу позиции защитников Харьковщины — СБУ
Уроженец Волчанска из РФ “сливал” врагу позиции защитников Харьковщины — СБУ
15.01.2024, 14:59

Новости по теме:

09:51
Почти 1,5 млрд грн военного сбора заплатили на Харьковщине
11:06
В налоговой сообщили, сколько волонтеров зарегистрировали на Харьковщине
15:10
Наличие лицензий, акцизных марок и кассовых чеков – что проверяют в харьковских ТЦ (фото, видео)
13:09
На Харьковщине появилось 32 новых миллионера

Вы читали новость: «Сколько и каких налогов собрали в местные бюджеты Харьковщины за год»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Главном управлении ГНС в Харьковской области подбили итоги сбора налогов в местные бюджеты за 2023 год. Зафиксировали рост доходов".