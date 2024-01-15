Сколько и каких налогов собрали в местные бюджеты Харьковщины за год
В Главном управлении ГНС в Харьковской области подбили итоги сбора налогов в местные бюджеты за 2023 год. Зафиксировали рост доходов.
«За 2023 год налогоплательщиками Харькова и области уплачено в местный бюджет 23 899,9 млн грн налоговых платежей. Темп роста к показателю 2022 года составляет 108,8% (+1 927,5 млн гривен)», — сообщил и.о. начальника Главного управления ГНС в Харьковской области Василий Гладченко, передает пресс-служба налоговой.
По данным ГНС, основной источник наполнения местных бюджетов — это налог на доходы физических лиц. Его доля — 64,9%. В течение года этого налога поступило 15 502,1 млн грн.
«Указанная сумма на 3,2% или на 474,1 млн грн больше показателя 2022 года», — привели данные налоговики.
Отметим, что рост доходов местных бюджетов за счет НДФЛ в 2024 году прекратится, так как существенную часть этого налога (так называемый «военный НДФЛ») из местных бюджетов забрали в госбюджет.
Доходы от остальных налогов в местные бюджеты в 2023 составили:
💰 единого налога – 4 050,2 млн грн, на 12,9% (461,5 млн грн) больше, чем в 2022 году;
💰 земельного налога и арендной платы – 1 604,9 млн грн, на 1,2% (468,6 млн грн) больше, чем в 2022 году;
💰 акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования подакцизных товаров в сфере розничной торговли – 844,0 млн грн, на 74,4 %, (360,0 млн грн) больше, чем в 2022 году;
💰 налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 389,4 млн грн, на 56,3% (140,2 млн грн) больше, чем в 2022 году;
💰 налога на прибыль – 264,9 млн грн, на 56,8% (96 млн грн) больше, чем в 2022 году;
💰 платы за лицензии – 61,3 млн грн, на 43,9% (18,7 млн грн) больше, чем в 2022 году.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: ГУ ГНС, местный бюджет, налоги, ндфл, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Главном управлении ГНС в Харьковской области подбили итоги сбора налогов в местные бюджеты за 2023 год. Зафиксировали рост доходов".