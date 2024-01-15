Скільки та яких податків зібрали до місцевих бюджетів Харківщини за рік

У Головному управлінні ДПС у Харківській області підбили підсумки збору податків до місцевих бюджетів за 2023 рік. Зафіксували зростання прибутків.

“Впродовж 2023 року платниками податків Харкова та області сплачено до місцевого бюджету 23 899,9 млн грн податкових платежів. Темп росту до показника 2022 року складає 108,8% (+1 927,5 млн гривень)”, – повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Харківській області Василь Гладченко, передає пресслужба податкової.

За даними ДПС, основне джерело наповнення місцевих бюджетів – це податок на доходи фізичних осіб. Його частка – 64,9%. Протягом року цього податку надійшло 15 502,1 млн грн.

“Зазначена сума на 3,2% або на 474,1 млн грн більше показника 2022 року”, – навели дані податківці.

Зазначимо, що зростання доходів місцевих бюджетів коштом ПДФО у 2024 році припиниться, оскільки істотну частину цього податку (так званий “військовий ПДФО”) з місцевих бюджетів забрали до держбюджету.

Доходи від решти податків до місцевих бюджетів у 2023 році склали:

💰 єдиного податку – 4 050,2 млн грн, на 12,9 % (461,5 млн грн) більше ніж у 2022 році;

💰 земельного податку та орендної плати – 1 604,9 млн грн, на 1,2 %, (468,6 млн грн) більше ніж у 2022 році;

💰 акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів у сфері роздрібної торгівлі – 844,0 млн грн, на 74,4 %, (360,0 млн грн) більше ніж у 2022 році;

💰 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 389,4 млн грн, на 56,3 %, (140,2 млн грн) більше ніж у 2022 році;

💰 податку на прибуток – 264,9 млн грн, на 56,8 %, (96 млн грн) більше ніж у 2022 році;

💰 плати за ліцензії – 61,3 млн грн, на 43,9 %, (18,7 млн грн) більше ніж у 2022 році.