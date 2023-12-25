«Ощутят все громады» — Синегубов об изъятии НДФЛ военных на Харьковщине
Нехватку НДФЛ военных в местных бюджетах ощутят все громады области, но на восстановительных работах это не скажется. Такой прогноз дал в интервью «Укринформу» начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Я скажу так: в какой-то степени (изъятие НДФЛ военных — Ред.) ощутят все громады: тыловые, деоккупированные, приграничные. Но речь идет о приоритетах. Все, абсолютно все, должны работать на наши Вооруженные Силы ради победы. Это расходы номер один. Конечно, придется где-нибудь подождать с тротуарной плиткой, газонами, озеленением», — сказал Синегубов.
При этом на восстановительных работах в Харьковской области, по его мнению, изъятие НДФЛ из местных бюджетов радикально сказаться не должно. Ведь 90% средств на эти цели дает правительство — из госбюджета. Также начальник ХОВА прогнозирует, что наиболее пострадавшие от боевых действий деоккупированные громады получат существенные дотации из госбюджета.
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«В 2024-м предусмотрена дополнительная дотация для местных бюджетов Харьковской области в размере 2 млрд грн, для Дергачевской и Изюмской громад – 86,3 и 46 млн грн соответственно», — привел данные Синегубов.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: бюджет, відновлення, восстановление, громады, ндфл, новости Харькова, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 16:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нехватку НДФЛ военных в местных бюджетах ощутят все громады области, но на восстановительных работах это не скажется. Такой прогноз дал в интервью «Укринформу» начальник ХОВА Олег Синегубов".