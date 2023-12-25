“Відчують усі громади” – Синєгубов про вилучення ПДФО військових на Харківщині
Нестачу ПДФО військових у місцевих бюджетах відчують усі громади області, але на відновлювальних роботах це не позначиться. Такий прогноз в інтерв’ю “Укрінформу” дав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Я скажу так: якоюсь мірою (вилучення ПДФО військових – Ред.) відчують усі громади: тилові, деокуповані, прикордонні. Та йдеться про пріоритети. Всі, абсолютно всі мають працювати на наші Збройні Сили задля перемоги. Це видатки номер один. Звичайно, доведеться десь почекати з тротуарною плиткою, газонами, озелененням”, – сказав Синєгубов.
При цьому на відновлювальних роботах у Харківській області, на його думку, вилучення ПДФО з місцевих бюджетів радикально не позначиться. Адже 90% коштів на ці цілі дає уряд із держбюджету. Також начальник ХОВА прогнозує, що деокуповані громади, які найбільше постраждали від бойових дій, отримають суттєві дотації з держбюджету.
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“У 2024-му передбачено додаткову дотацію для місцевих бюджетів Харківської області в розмірі 2 млрд грн, для згаданих Дергачівської та Ізюмської громад – 86,3 і 46 млн грн відповідно”, – навів дані Синєгубов.
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: бюджет, відновлення, громады, ндфл, новини Харкова, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 16:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нестачу ПДФО військових у місцевих бюджетах відчують усі громади області, але на відновлювальних роботах це не позначиться. Такий прогноз в інтерв’ю “Укрінформу” дав начальник ХОВА Олег Синєгубов".