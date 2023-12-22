Місто на Харківщині недоотримає 70 млн грн – ухвалили бюджет

Зміївська громада на Харківщині, за підрахунками місцевих чиновників, наступного року недоотримає до бюджету близько 70 млн грн. У тому числі – через передачу “в центр” ПДФО військових.

“Громада в наступному році не отримає державної субвенції на відшкодування оплати енергоносіїв по комунальних закладах (а це понад 40 мільйонів грн). Ще понад 20 мільйонів військового ПДФО заберуть на потреби військових. Не буде у наступному році й дорожнього фонду, а тому ремонт і утримання доріг буде залежати лише від спроможностей місцевого бюджету“, – повідомила пресслужба Зміївської міськради.

Загалом, за даними міськради, громада недоотримає 70 млн грн. Тож левова частка бюджету (85%) піде на так звані “захищені статті” – це зарплата та енергоносії. При цьому в мерії пообіцяли продовжити допомагати військовим (за даними міськради, цього року різним формуванням Сил оборони на реалізацію їхніх заходів направили 10 млн грн).

Як повідомила начальниця фінуправління Зміївської міськради Вікторія Кайданович, загалом прогнозують, що обсяг доходів бюджету (без трансфертів) становитиме 211 млн 693,3 тис. грн. Ще 188 млн 228,5 тис. грн складуть міжбюджетні трансферти. Отже, видаткову частину запланували в обсязі 399 млн 921,8 тис. грн. Зокрема передбачили такі витрати:

☑️ на освіту – 227 млн ​​052,9 тис. грн (з яких – 192 млн 858,7 тис. грн заробітна плата);

☑️ на охорону здоров’я – 16 млн 123 тис. грн (енергоносії та медикаменти);

☑️ соціальний захист та соціальне забезпечення – 27 млн ​​737,9 тис. грн;

☑️ культура – ​​24 млн 440,3 тис. грн;

☑️ фізична культура та спорт – 8 млн 122,6 тис. грн;

☑️ житлово-комунальне господарство – 33 млн 271 тис. грн.