Пріоритети Харкова у 2024-му: менше грошей зоопарку та більше освіті

Експерти аналітичного центру “Обсерваторія демократії” проаналізували пріоритети, що закладені в міському бюджеті та місцевих програмах Харкова на наступний рік, і відзначили ключові тенденції.

Фахівці склали ТОП-7 міських програм, які отримають найбільше фінансування у 2024 році, та підкреслили: лідер списку змінився.

“Змінилася програма-рекордсмен за очікуваними витратами – найдорожчою запланованою програмою у 2024 році стане освітня (5,2 млрд грн), тоді як у 2023 році найбільші видатки припадали на програму розвитку ЖКГ. При цьому в сумі витрати на ці дві програми складають 57% від усіх запланованих на 2024 рік видатків бюджету“, – пишуть аналітики.

В абсолютних величинах найбільш істотно зменшилося фінансування програми розвитку ЖКГ (4,1 млрд 2024 року проти 5,6 млрд 2023-го), а також – програми будівництва та розвитку метрополітену (1,7 млрд) проти 2,6 млрд.

“Саме ця третя за плановим фінансуванням міська програма викликала чи не найбільший резонанс у громадськості та наштовхнулася на вимогу протестувальників “Гроші на метро – на фронт”. Утім, така вимога, серед іншого, не враховує, що Харків отримує субвенцію з держбюджету на будівництво та розвиток метрополітену (1,5 млрд у 2023 році, а також 0,7 млрд заплановано в бюджеті на 2024 рік) – це цільовий трансферт, який не може використовуватись на будь-що інше“, – зазначили фахівці “Обсерваторії демократії”.

У відносних величинах найсильніше – аж у сім разів – урізають програму оновлення та розвитку зоопарку. На 2024 рік на її реалізацію запланували 43,7 млн грн, а в цьому ця сума склала 294,3 млн. Утім, витрати протягом року можуть збільшити.

Аналітиків здивувало скорочення фінансування програми розвитку цивільного захисту, громадської безпеки та організації територіальної оборони.

“За своєю назвою це єдина наближена до потреб Сил оборони міська програма, однак на неї у 2024 році заплановано лише 81,3 млн грн (в останній версії цьогорічного бюджету – 310,8 млн грн). При цьому, майже вся запланована на 2024 рік сума за цією програмою передбачена на “будівництво інших об’єктів комунальної власності”. Тобто, фактично, мерія ігнорує головну вимогу громадськості – збільшити допомогу збройним силам, зокрема, і коштом міського бюджету“, – наголосили в “Обсерваторії демократії”.

Крім того, цього року мерія знову не передбачила фінансування міської програми “громадського бюджету” (бюджету участі).

“До повномасштабного вторгнення Харків вже мав досвід громадського бюджетування з річним обсягом програми у 50 млн грн. Воєнний стан не передбачає заборони чи призупинення цього інструменту прямої демократії, і багато громад в Україні (зокрема, вже є поодинокі приклади на Харківщині) повертають своїм мешканцям цю можливість конструктивного впливу на розподіл міського бюджету. Зважаючи на продемонстровану харків’янами цікавість до бюджетного процесу, міська влада повинна повернути їм цей інструмент участі та поновити дію програми громадського бюджету з її реальним фінансуванням“, — вважають аналітики.

Підсумовуючи аналіз, експерти зазначили, що у 2024 році Харків готується до скорочення доходів на 4,7 млрд грн та витрат на 5,2 млрд грн. Утім, ці показники можуть змінитись у разі отримання містом додаткових субвенцій із держбюджету. Основною причиною скорочення доходів міського бюджету стала втрата “військового ПДФО” (2023 року він склав 3,5 млрд грн за дев’ять місяців). Її розраховують частково компенсувати внаслідок зростання надходжень від “громадянського ПДФО” та єдиного податку. “Ймовірно, це свідчить про оптимістичні очікування мерії щодо ситуації на ринку праці та підприємницької активності в Харкові. Втім, ці очікування ніяк не підкріплені цільовою програмою підтримки розвитку підприємництва – вона в бюджеті-2024 представлена суто формально із запланованим обсягом видатків у 2,3 млн грн“, – констатували в “Обсерваторії демократії”.