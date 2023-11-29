Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав

Громади Харківської області виділили на потреби ЗСУ у 2023 році вчетверо менше грошей, ніж отримали доходів від “військового ПДФО”. Про це свідчать дані аналізу, проведеного аналітичним центром “Обсерваторія демократії”.

“Без врахування міста Харкова, витрати громад області на територіальну оборону та інші підрозділи війська дорівнюють 203 млн грн. За той же час загальна сума “військового ПДФО”, отримана їхніми бюджетами, складає близько 847 млн грн. З тих 27-ми громад, які оприлюднили кошториси та додатки до них, лише в 12-ти (Біляївській, Близнюківській, Височанській, Кегичівській, Краснокутській, Люботинській, Наталинській, Олексіївській, Південноміській, Пісочинській, Старовірівській та Старосалтівській), витрати бюджету на підтримку військових – більші за отримані у 2023 році надходження “військового ПДФО” або дорівнюють їм”, – навели дані аналітики центру “Обсерваторія демократії”.

Що стосується виділення коштів з бюджету Харкова, то аналітики центру знайшли статтю видатків, призначених для ЗСУ (на відміну від журналістів “Forbes Україна”, які заявили, що в Харкові на армію грошей не виділяють). При цьому всю суму, про яку раніше повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, фахівцям “Обсерваторії демократії” також виявити не вдалося.

“Мер Харкова Ігор Терехов виступив із заявою, що місто фінансує ЗСУ й у 2023 році витратило на допомогу армії понад 474 млн грн за різними статтями видатків, а комунальні підприємства міста теж надають їй безоплатну допомогу. Під час аналізу кошторису міської ради згадку про Збройні Сили та/або територіальну оборону вдалося знайти виключно в “Комплексній програмі розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018-2025 роки”. На її фінансування цьогоріч виділили 220 млн грн. Інформацію про інші 254 млн грн, які, за словами міського голови, пішли на допомогу армії, Харківська міська рада так і не надала“, – повідомили у матеріалі центру.

Загалом експертам вдалося знайти на Харківщині 22 громади (з 56 наявних), які затвердили цільові програми, присвячені допомозі ЗСУ. Більшість із них (17) не вказують у відкритих даних конкретних одержувачів коштів чи цілей, на які фінансування виділяється.

П’ять громад у відкритому доступі дають докладніші дані про те, куди направили кошти. Так, Близнюківська громада перерахувала 600 тис. грн у вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного – на фінансування двох військових частин. Ще 1,9 млн грн там заклали на власні витрати, а ще 100 тис. грн – спрямували до районного бюджету на реалізацію районної програми з підтримки ТрО.

“Найбільші витрати на оборону за відсотком від загальних витрат спрямовує Золочівська селищна громада“, – зазначили аналітики.

Загалом там виділили на дві цільові програми понад 19 млн грн. Однак більша частина цієї суми (9,8 млн) пішла на відновлення інфраструктури військових містечок, а також службового та житлового фондів підрозділів охорони кордону, які постраждали від обстрілів РФ.

Кегичівська громада виділила на програму ТрО 5,3 млн грн: по 2 млн із Кегичівки отримали бюджети Красноградського району та Харківської області. Гроші призначені для закупівлі ПММ військовим та розгортання базових таборів для тимчасового розміщення військових частин чи підрозділів ТрО. Ще 1,3 млн грн – це кошти на купівлю пікапа JAC T8.

Найбільша та одна з найбільш забезпечених на Харківщині Красноградська громада на програму підтримки ЗСУ направила 4,16% від загальних витрат (майже 24,5 млн грн). З цих коштів 2,2 млн передали у вигляді субвенцій районному бюджету, а 7 млн – обласному, ще 15,3 млн пішли до держбюджету – для допомоги військовим частинам, що зареєстровані на території громади.

“За ці кошти було придбано квадрокоптери, генератори, зарядні станції, фотоапарат, оргтехніку, безпілотники, а також системи відеоспостереження та утеплено фасад господарського корпусу”, – перелічили аналітики.

Друга за розміром та обсягом бюджету громада Харківщини – Лозівська – виділила на підтримку армії 11,4 млн грн. З них 1 млн пішов до районного бюджету, 5 млн – до обласної та 5,4 млн – до державного, на фінансування чотирьох військових частин.

Частина громад Харківської області надають допомогу ЗСУ, не маючи окремих програм. Їхні витрати фахівці відстежили за системою “Prozorro”.

“Загалом громади Харківської області витратили 50,4 млн грн на закупівлю екіпірування та автомобілів для Сил оборони. Найбільше (30 млн грн, що пішли на закупівлю 20 пікапів) витратила Дергачівська громада, яка при цьому отримала 380 млн грн “військового ПДФО” (більше лише у Харківської міської громади). Найпопулярнішим предметом закупівель були квадрокоптери DJI Mavic 3/3T (відрізняються наявністю тепловізора у версії з літерою “Т”), що пояснюється як їх постійною необхідністю на фронті, так і легкістю обґрунтування цієї закупівлі перед громадськістю”, – повідомили у матеріалі “Обсерваторії демократії”.

Витрати понад 20 громад на Харківщині на ЗСУ аналітики оцінити не змогли з різних причин. У частині громад відсутні окремим рядком витрати на заходи ТрО, однак вони можуть бути закладені до інших статей видатків. Ще 13 громад досі не опублікували на сайтах додатки до бюджету 2023 року, а на “Prozorro” інформації про закупівлі військового призначення від них немає. П’ять громад (деокуповані та розташовані біля лінії фронту Вовчанська, Дворічанська, Курилівська, Петропавлівська та Шевченківська) не забезпечують роботу своїх сайтів.