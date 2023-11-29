Деньги на ВСУ от громад Харьковщины: аналитики проверили, кто сколько дал

Громады Харьковской области выделили на потребности ВСУ в 2023 году в четыре раза меньше денег, чем получили доходов от «военного НДФЛ». Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного аналитическим центром «Обсерватория демократии».

«Без учета города Харькова, расходы громад области на территориальную оборону и другие подразделения войска равны 203 млн грн. За то же время общая сумма «военного НДФЛ», полученная их бюджетами, составляет около 847 млн грн. Из тех 27 громад, которые обнародовали сметы и приложения к ним, только в 12 (Беляевской, Близнюковской, Высочанской, Кегичевской, Краснокутской, Люботинской, Натальинской, Алексеевской, Южногородской, Песочинской, Староверовской и Старосалтовской) расходы бюджета на поддержку военных — больше полученных в 2023 году поступлений «военного НДФЛ» или равны им», — привели данные аналитики центра «Обсерватория демократии».

Что касается выделения средств из бюджета Харькова, то аналитики центра нашли статью расходов, предназначенных для ВСУ (в отличие от журналистов «Forbes Украина», заявивших, что в Харькове на армию денег не выделяют). При этом всю сумму, о которой ранее сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, специалистам «Обсерватории демократии» также обнаружить не удалось.

«Мэр Харькова Игорь Терехов выступил с заявлением, что город финансирует ВСУ и в 2023 году потратил на помощь армии более 474 млн грн по разным статьям расходов, а коммунальные предприятия города тоже оказывают безвозмездную помощь. При анализе сметы городского совета упоминание о Вооруженных Силах и/или территориальной обороне удалось найти исключительно в «Комплексной программе развития гражданской защиты, повышения уровня публичной безопасности и содействия организации территориальной обороны в городе Харькове на 2018-2025 годы». На ее финансирование в этом году было выделено 220 млн грн. Информацию о других 254 млн грн, которые, по словам городского головы, пошли на помощь армии, Харьковский городской совет так и не предоставил», — сообщили в материале центра.

В целом экспертам удалось найти на Харьковщине 22 громады (из 56 существующих), которые утвердили целевые программы, посвященные помощи ВСУ. Большинство из них (17) не указывают в открытых данных конкретных получателей средств или цели, на которые финансирование выделяется.

Пять громад в открытом доступе дают более подробные данные о том, куда направили средства. Так, Близнюковская громада перечислила 600 тыс. грн в виде субвенции из местного бюджета в государственный — на финансирование двух воинских частей. Еще 1,9 млн грн там заложили на собственные расходы, а еще 100 тыс. грн — направили в районный бюджет на реализацию районной программы по поддержке ТрО.

«Наибольшие расходы на оборону по проценту от общих расходов направляет Золочевская поселковая громада«, — отметили аналитики.

В целом там выделили на две целевые программы более 19 млн грн. Однако большая часть этой суммы (9,8 млн) пошла на восстановление инфраструктуры военных городков, а также служебного и жилого фондов подразделений охраны границы, которые пострадали от обстрелов РФ.

Кегическая громада выделила на программу ТрО 5,3 млн грн: по 2 млн из Кегичевки получили бюджеты Красноградского района и Харьковской области. Деньги предназначены для закупки ГСМ военным и развертывания базовых лагерей для временного размещения воинских частей или подразделений ТрО. Еще 1,3 млн грн — это средства на покупку пикапа JAC T8.

Крупнейшая и одна из самых обеспеченных на Харьковщине Красноградская громада на программу поддержки ВСУ направила 4,16% от общих расходов (почти 24,5 млн грн). Из этих средств 2,2 млн передали в виде субвенций районному бюджету, а 7 млн — областному, еще 15,3 млн пошли в госбюджет — для помощи воинским частям, зарегистрированным на территории громады.

«За эти средства были приобретены квадрокоптеры, генераторы, зарядные станции, фотоаппарат, оргтехника, беспилотники, системы видеонаблюдения и утеплен фасад хозяйственного корпуса», — перечислили аналитики.

Вторая по размеру и объему бюджета громада Харьковщины — Лозовская — выделила на поддержку армии 11,4 млн грн. Из них 1 млн пошел в районный бюджет, 5 млн — в областной и 5,4 млн – в государственный, на финансирование четырех воинских частей.

Часть громад Харьковской области оказывают помощь ВСУ, не имея отдельных программ. Их расходы специалисты отследили по системе «Prozorro».

«В общей сложности громады Харьковской области потратили 50,4 млн грн на закупку экипировки и автомобилей для Сил обороны. Больше всего (30 млн грн, ушедших на закупку 20 пикапов) потратила Дергачевская громада, которая при этом получила 380 млн грн «военного НДФЛ» (больше только у Харьковской городской громады). Самым популярным предметом закупок были квадрокоптеры DJI Mavic 3/3T (различаются наличием тепловизора в версии с буквой «Т»), что объясняется как их постоянной необходимостью на фронте, так и легкостью обоснования этой закупки перед общественностью», — сообщили в материале «Обсерватории демократии».

Расходы более 20 громад на Харьковщине на ВСУ аналитики оценить не смогли по различным причинам. У части громад отсутствуют отдельной строкой расходы на мероприятия ТрО, однако они могут быть заложены в другие статьи расходов. Еще 13 громад до сих пор не опубликовали на сайтах приложения к бюджету 2023 года, а на «Prozorro» информации о закупках военного назначения от них нет. Пять громад (деоккупированные и находящиеся у линии фронта Волчанская, Двуречанская, Куриловская, Петропавловская и Шевченковская) не обеспечивают работу своих сайтов.