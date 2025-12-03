Мер Харкова про бюджет 2026: “Як ми наполягали”

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував ухвалення Верховною Радою держбюджету на 2026 рік. Зокрема, заявив, що в документі врахували думку прифронтових регіонів.

“Ми отримали бюджет, як ми наполягали (як Асоціація прифронтових міст та громад). 64% ПДФО передбачено в бюджеті. Там є цільове призначення – на компенсацію різниці в тарифах”, – сказав Терехов.

Коментар Терехова стосується змін, які внесли до головного фінансового документа країни після першого читання.

“Передали додаткові 4% від ПДФО в місцеві бюджети (до 64%) для компенсації різниці в тарифах на енергоносії“, – повідомив про ухвалені зміни Центр економічної стратегії.

Таким чином, більше грошей, що збираються в містах і громадах, залишаться на місцях. Історія питання давня – з 1 січня 2022 року держава збільшила рівень зарахування ПДФО для місцевих бюджетів з 60% до 64%. Це передбачав меморандум про стримування цін на природний газ для централізованого опалення. Органи місцевого самоврядування мали спрямовувати ці додаткові 4% податку на видатки за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії. Кабмін у 2023 році планував повернути цю частку до держбюджету, але пішов на поступки органам місцевої влади під час складних переговорів щодо вилучення “військового” ПДФО. 27 червня 2025 року уряд схвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, якою передбачив повернення 4% ПДФО до держбюджету. Відстоювання необхідності зберегти 64% ПДФО у прифронтових громадах стало одним із перших головних завдань створеної в Харкові Асоціації прифронтових міст та громад.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада України у другому читанні ухвалила проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Депутати проголосували “за”, попри значну критику документа з боку опозиції. Зокрема опозиційні політсили закликали збільшити фінансування армії, виключивши частину видаткових статей. Критикували, наприклад, виділення коштів на стратегічні комунікації, фінансування національного телемарафону, підвищення видатків на утримання ДБР, Офісу президента, Генпрокуратури тощо.

Про основні параметри ухваленого документа повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.