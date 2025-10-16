Усі громади Харківщини приєдналися до очолюваної Тереховим асоціації

Усі 56 громад Харківщини 16 жовтня підписали меморандуми про наміри приєднатися до Асоціації прифронтових міст та громад.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив за підсумками зустрічі представників самоврядування Харківщини голова асоціації – мер Харкова Ігор Терехов.

“Саме у Харкові зародилася ідея створення Асоціації прифронтових міст та громад, – нагадав Терехов. – І сьогодні я радий вітати всі 56 громад Харківщини, котрі також приєдналися до нашої ініціативи. Нині всіх нас об’єднують спільні виклики й одна-єдина мета — збереження життя. Життя наших людей, наших міст, наших громад. Ми хочемо, щоб люди залишалися жити на своїй землі. Щоб працювали, навчалися, виховували дітей у себе вдома. Щоб саме звідси починалася їхня віра в майбутнє України. І це завдання не тільки для нас. Це відповідальність усієї країни”.

На переконання мера Харкова, проєкти з розвитку та відновлення прифронтових громад мають бути серед основних пріоритетів держави, уряду та міжнародних партнерів.

«Адже без інвестицій, без модернізації інфраструктури, якісної медицини та освіти неможливо дати людям відчуття безпеки, стабільності та впевненості у завтрашньому дні», — аргументував Терехов.

Як пише пресслужба мерії, результатом роботи асоціації стануть спільні міжрегіональні пілотні проєкти у сферах безпечної освіти, відновлення та реновації житла, енергетичної стійкості, модернізації критичної інфраструктури. Наразі асоціація зосереджена на відстоюванні необхідності збереження 64% ПДФО у прифронтових громадах та вдосконаленні системи фінансування освіти на відповідних територіях.

Меморандуми про наміри приєднатися до асоціації підписали вже понад 50 громад Сумщини та Чернігівщини. Громади Миколаївської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей підтримали ініціативу такого об’єднання.

Нагадаємо, створення Асоціації прифронтових міст та громад ініціювали на сесії Харківської міськради 12 серпня. Як пояснював мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій. Також серед напрямів роботи: безпека, розмінування територій, подолання наслідків бойових дій, психологічна реабілітація населення, налагодження систем запобігання надзвичайним ситуаціям, підтримка сімей військовослужбовців та цивільних, які постраждали від війни. 18 вересня у Харкові провели установчий форум, на який приїжджали представники Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської та Сумської областей. Очолив Асоціацію прифронтових міст та громад Терехов.