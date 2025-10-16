Все громады Харьковщины присоединились к возглавляемой Тереховым ассоциации

Все 56 громад Харьковщины 16 октября подписали меморандумы о намерениях присоединиться к Ассоциации прифронтовых городов и громад.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил по итогам встречи представителей самоуправления Харьковщины глава ассоциации — мэр Харькова Игорь Терехов.

«Именно в Харькове зародилась идея создания Ассоциации прифронтовых городов и громад, — напомнил Терехов. — И сегодня я рад приветствовать все 56 громад Харьковщины, которые также присоединились к нашей инициативе. Сейчас всех нас объединяют общие вызовы и одна-единственная цель — сохранение жизней. Жизней наших людей, наших городов, наших громад. Мы хотим, чтобы люди оставались жить на своей земле. Чтобы работали, учились, воспитывали детей у себя дома. Чтобы именно отсюда начиналась их вера в будущее Украины. И это задача не только для нас. Это ответственность всей страны».

По убеждению мэра Харькова, проекты по развитию и восстановлению прифронтовых громад должны быть среди основных приоритетов государства, правительства и международных партнеров.

«Ведь без инвестиций, без модернизации инфраструктуры, качественной медицины и образования невозможно дать людям ощущение безопасности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — аргументировал Терехов.

Как пишет пресс-служба мэрии, результатом работы ассоциации станут совместные межрегиональные пилотные проекты в сферах безопасного образования, восстановления и реновации жилья, энергетической устойчивости, модернизации критической инфраструктуры. Сейчас ассоциация сосредоточена на отстаивании необходимости сохранения 64% НДФЛ в прифронтовых общинах и совершенствовании системы финансирования образования на соответствующих территориях.

Меморандумы о намерениях присоединиться к ассоциации подписали уже более 50 громад Сумщины и Черниговщины. Громады Николаевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Киевской областей поддержали инициативу такого объединения.

Напомним, создание Ассоциации прифронтовых городов и громад инициировали на сессии Харьковского горсовета 12 августа. Как объяснял мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций. Также среди направлений работы: безопасность, разминирование территорий, преодоление последствий боевых действий, психологическая реабилитация населения, налаживание систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержка семей военнослужащих и гражданских, пострадавших от войны. 18 сентября в Харькове провели учредительный форум, на который приезжали представители Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Черниговской и Сумской областей. Возглавил Ассоциацию прифронтовых городов и громад Терехов.