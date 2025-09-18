«Я многому учусь у Харьковщины» — Ким о плюсах объединения прифронтовых громад

Какой опыт может перенять Николаевщина у других регионов и, в частности, у Харькова в рамках новосозданной Ассоциации прифронтовых городов и громад, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Для моих 52 громад Николаевской области, мы начали свой путь в 2022 году с восстановления, с борьбы и использовали программы, которые сами себе придумали. Но объединение в ассоциацию показывает, что в других областях, городах и громадах есть успешные кейсы. Например, IT-сектор Харьковщины — лучший, я считаю, самый мощный. Наши заместители по цифре общаются, уже объединились, перенимают опыт и имплементируют это в нашем регионе», — сказал Ким журналистам на брифинге в ходе форума прифронтовых городов и регионов.

Индустриальные парки, продолжил он, должны стать точками роста прифронтовых громад.

«Это не о налоговых льготах, которые могут быть налоговыми ямами, это о специальных условиях доступа к более дешевым деньгам, к другим параметрам измерения рисков, к компенсации процентов или компенсации рисков государством. Все эти программы, знаете, как — вместе и отца легче бить. Много светлых голов есть во всех регионах и именно коммуникация между ними позволит выработать более качественные программы, которые мы хотим, чтобы были в государстве для прифронтовых регионов», — пояснил Ким.

Сплоченность, которая была в начале полномасштабной войны, привела к тому, что в громадах в ручном режиме создавали условия для бизнеса. По мнению Кима, это должно перерасти в государственную систему.

«Я точно знаю, что не нужно делать власти для бизнеса. И что нужно бизнесу от власти — не мешать. Но сейчас это не работает, бизнесу нужна помощь от власти. И поэтому эти инструменты, которые мы использовали, мы хотим, чтобы были отражены в законах Украины и в условиях для бизнеса. Поэтому вот этим я хочу делиться, вот это я хочу развивать. Я надеюсь, я верю, что ассоциация поможет это реализовать. Потому что это мощная команда. И я многому учусь у других регионов, в частности у Харьковщины», — подытожил Ким.

Напомним, создание местной ассоциации органов местного самоуправления инициировали в Харькове – решение приняли на сессии горсовета в августе. Как объяснял мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций.

18 сентября в Харькове состоялся учредительный форум Ассоциации прифронтовых городов и громад. На него приглашали руководителей из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей. Новосозданную Ассоциацию возглавил Терехов, заместителей еще не выбрали.