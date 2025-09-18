Багато чого вчуся у Харківщини – Кім про плюси об’єднання прифронтових громад

Який досвід може перейняти Миколаївщина в інших регіонів і зокрема у Харкова в межах новоствореної Асоціації прифронтових міст та громад, розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Для моїх 52 громад Миколаївській області, ми почали свій шлях у 2022 році з відновлення, з боротьби і використовували програми, які самі собі придумали. Але об’єднання в асоціацію показує, що в інших областей, міст і громад є успішні кейси. Для прикладу, IT-сектор Харківщини – найкращий, я вважаю, найпотужніший. Наші заступники по цифрі спілкуються, об’єдналися вже, переймають досвід і імплементують це в нашому регіоні», — сказав Кім журналістам на брифінгу під час форуму прифронтових міст та регіонів.

Індустріальні парки, продовжив він, мають стати точками зростання прифронтових громад.

“Це не про податкові пільги, що можуть бути податковими ямами, це про спеціальні умови доступу до більш дешевих грошей, до інших параметрів вимірювання ризиків, до компенсації відсотків чи компенсації ризиків державою. Усі ці програми, знаєте, як – гуртом і батька легше бити. Багато світлих голів є в усіх регіонах і саме комунікація між ними дозволить відпрацювати більш якісно програми, які ми хочемо, щоб були у державі для прифронтових регіонів“, – пояснив Кім.

Згуртованість, яка була на початку повномасштабної війни, призвела до того, що у громадах у ручному режимі створювали умови для бізнесу. На думку Кіма, це має перерости в державну систему.

«Я точно знаю, що не треба робити владі для бізнесу. І що треба бізнесу від влади – не заважати. Але зараз це не працює, бізнесу потрібна допомога від влади. І тому ці інструменти, які ми використовували, ми хочемо, щоби були відображені в законах України і в умовах для бізнесу. Тому ось цим я хочу ділитися, ось це я хочу розвивати. Я сподіваюсь, я вірю, що асоціація допоможе це реалізувати, тому що потужна команда. І я багато чого вчусь в інших регіонів, зокрема у Харківщини», — підсумував Кім.

Нагадаємо, створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали у Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради у серпні. Як пояснював мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.

18 вересня у Харкові відбувся форум “Стратегічні виміри міст-форпостів”, на якому оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. Ініціативу підтримали представники понад сотні громад Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей. Новостворену Асоціацію очолив Терехов, заступників ще не обрали. За підсумками форуму учасники підписали резолюцію зі зверненням до президента України, Верховної Ради, Кабміну, міжнародних партнерів та організацій з пропозицією підтримати прифронтові міста та громади, які об’єднуються в Асоціацію.