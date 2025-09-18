Боротьба за 4% ПДФО: Гетманцев у Харкові повідомив, хто отримуватиме податок

Додаткові 4% ПДФО планують залишити у місцевих бюджетах прифронтових регіонів, повідомив на брифінгу під час форуму “Стратегічні виміри міст-форпостів” у Харкові голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Якщо ми говоримо, що ми хочемо роздати по 100 тисяч креативним ФОПам, або залишити 4% ПДФО на прифронтових регіонах, мені здається, що правильне рішення – залишити 4% на прифронтових. Бо інакше це нам буде коштувати дорожче. Це така банальна відповідь. Можливо, вона трошки цинічна, але це точно у нас має бути у пріоритеті. Точно ми повинні думати про людей, які тут», — заявив Гетманцев.

“Є прифронтові міста та громади і є більш-менш спокійні міста та громади. Ми домовилися, що стосується цих 4%, то так, для прифронтових міст і громад нам потрібно їх повертати. Бо тоді зовсім по-іншому ми будемо вибудовувати життя людей прифронтових міст і громад. Це не стосується взагалі всієї держави. Це окремий напрямок роботи“, – уточнив мер Ігор Терехов.

Податок з доходів фізичних осіб – основне джерело наповнення місцевих бюджетів.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року держава збільшила рівень зарахування ПДФО для місцевих бюджетів з 60% до 64% ​​на виконання меморандуму про стримування цін на природний газ для централізованого опалення. Органи місцевого самоврядування мали спрямовувати ці додаткові 4% податку на видатки за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії. Кабмін у 2023 році планував повернути цю частку до держбюджету, але пішов на поступки органам місцевої влади під час складних переговорів щодо вилучення «військового» ПДФО. 27 червня 2025 року уряд схвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, якою передбачив повернення 4% ПДФО до держбюджету.

Нагадаємо також, створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали у Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради у серпні. Як пояснював мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.

18 вересня у Харкові відбувся форум “Стратегічні виміри міст-форпостів”, на якому оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. Ініціативу підтримали представники понад сотні громад Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей. Новостворену Асоціацію очолив Терехов, заступників ще не обрали. За підсумками форуму учасники підписали резолюцію зі зверненням до президента України, Верховної Ради, Кабміну, міжнародних партнерів та організацій з пропозицією підтримати прифронтові міста та громади, які об’єднуються в Асоціацію.