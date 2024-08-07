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Терехов заявив, що “військовий ПДФО” має залишатися в держбюджеті

Економіка 19:34   07.08.2024
Олена Нагорна
Терехов заявив, що “військовий ПДФО” має залишатися в держбюджеті Фото: пресслужба Харківської міськради

“Військовий ПДФО” має залишатися в державному бюджеті, заявив у ході засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України мер Ігор Терехов.

Хочу наголосити, що йдуть різні розмови щодо ПДФО з військових. У мене чітка позиція, як і в багатьох мерів міст, що “військовий ПДФО” повинен залишатися у державному бюджеті, щоб фінансувати всі витрати наших славетних військових ЗСУ“, – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що вже зараз у Харкові працюють над формуванням бюджету міста на 2025 рік.

Терехов нагадав, що з метою зберегти бізнес у Харкові для фізичних, юридичних осіб та ФОП скасували податки на землю та нерухомість. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії 30 квітня.

Ми пішли на безпрецедентний крок, щоб у нашого бізнесу були обігові кошти, він працював і вкладав кошти в розвиток свого виробництва. Це рішення було прийнято, воно пролонговане і буде працювати до кінця цього року“, — повідомив міський голова.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про «військовий ПДФО», яким забрала кошти у місцевих бюджетів до державного. Перед цим Терехов повідомляв, що у разі, якщо ПДФО з військовослужбовців заберуть до держбюджету, то у 2024 році скарбниця Харкова втратить 3 мільярди 400 мільйонів гривень.

Читайте також: У Харкові ухвалили бюджет на 2024 рік: основні показники

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 19:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Військовий ПДФО” має залишатися в державному бюджеті, заявив у ході засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України мер Ігор Терехов".