Що зі створенням «енергетичного острову» в Харкові: Терехов відповів обережно
Як Харків готується до опалювального сезону та чи буде важко цієї зими, розповів в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.
«Загрози зберігаються. Ми чудово розуміємо, що можуть так скластися обставини, що російський агресор буде гатити по енергетиці, по генеруючому устаткуванню, енергетичному обладнанню, обладнанню яке забезпечує теплопостачання. Ми чудово це розуміємо. Ми ще торік почали працювати над тим, щоб зробити у Харкові енергетичний острів. Така робота триває, бо це не миттєва робота. І не можливо одразу виконати. Крім цього, дуже багато це коштує. Ми працюємо над цим і рухаємося по плану, який ми собі маємо на меті. Я не можу сказати з зрозумілих міркувань, що ми вже зробили. Але дуже багато зроблено і ми маємо певні результати», – зазначив міський голова.
Він додав: яким буде цей опалювальний сезон не знає, але у місті готові до різних сценаріїв.
«Розуміємо, що буде важко, але втримаємо і пройдемо опалювальний сезон», – підкреслив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Чи переживе Харків зиму: інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 15:37;
