Что с созданием энергетического острова в Харькове: Терехов ответил осторожно
Как Харьков готовится к отопительному сезону и будет ли тяжело этой зимой, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«Угрозы сохраняются. Мы прекрасно понимаем, что могут так сложиться обстоятельства, что российский агрессор будет бить по энергетике, по генерирующему оборудованию, энергетическому оборудованию, обеспечивающее теплоснабжение. Мы отлично это понимаем. Мы еще в прошлом году начали работать над тем, чтобы создать в Харькове «энергетический остров». Такая работа продолжается, потому что это не мгновенная работа. И невозможно сразу выполнить. Кроме этого, очень много это стоит. Мы работаем над этим и двигаемся по плану, который мы ставим перед собой. Я не могу сказать по понятным соображениям, что мы уже сделали. Но очень многое сделано и мы имеем определенные результаты», — отметил городской голова.
Он добавил: каким будет этот отопительный сезон не знает, но в городе готовы к разным сценариям.
«Понимаем, что будет тяжело, но выдержим и пройдем отопительный сезон», – подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Переживет ли Харьков зиму: интервью директора Центра исследований энергетики
Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 15:37
