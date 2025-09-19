Live
«Шаг вперед»: иностранные партнеры об Ассоциации прифронтовых городов и громад

Общество 14:43   19.09.2025
Виктория Яковенко
«Шаг вперед»: иностранные партнеры об Ассоциации прифронтовых городов и громад Фото: Игорь Терехов

Международные партнеры в Харькове отреагировали на создание Ассоциации прифронтовых городов и громад. И объяснили: почему это решение сейчас важно.

«Украина переживает самые тяжелые испытания. Наиболее ярко это проявляется именно в прифронтовых громадах, они указывают на значительное разрушение, но вместе с тем они проявляют и жизнестойкость, и единство, и готовность защищать жизнь, и сохранять надежду. Создание Ассоциации прифронтовых городов и громад – это мощный шаг вперед. Создание Ассоциации напоминает нам о том, что мы сильнее, когда мы объединяемся. Местные громады, национальные лидеры, международные партнеры – когда мы работаем вместе ради общего дела. В сердце этого общего дела лежит важнейшая ценность — сохранения человеческой жизни. Это означает обеспечение работы всех служб, безопасного образования для детей, функционирования инфраструктуры и поддержки внутриперемещенных лиц. Это значит, что мы должны подготовиться для того, чтобы создать необходимые условия для возвращения людей, обеспечения их средствами жизни, чтобы у них были рабочие места, чтобы детям было где учиться, когда они вернутся», — сказал менеджер проектов Управления ООН по обслуживанию проектов Офиса ЮНОПС в Украине и Восточной Европе Эзекиль Камангулу на форуме «Стратегические измерения городов-форпостов».

Он отметил: несмотря на то, что прифронтовые территории получили наибольшие повреждения, вместе с тем они имеют наибольший потенциал для развития.

«При наличии достаточной поддержки, инвестирования, при наличии партнерства они смогут быть впереди в процессе восстановления, восстановления домов, больниц, школ, промышленных предприятий, которые затем будут работать в пользу общин и всех наций. ЮНОПС твердо утверждает, что будет поддерживать прифронтовые громады в Харьковской, Сумской, Николаевской, Черниговской областях и других прифронтовых регионах. Вместе мы можем обеспечить, чтобы восстановление было человек ориентированным, инклюзивным и устоявшимся», — подчеркнул Эзекиль Камангулу.

Напомним, прифронтовые города и громады объединились в ассоциацию. Решение приняли во время учредительного форума в Харькове 18 сентября. Участие в мероприятии, инициированном Харьковской мэрией, приняли руководители областных центров и громад из разных прифронтовых регионов Украины. В частности, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Черниговская и Сумская области. Объясняя смысл объединения, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что все города, которые находятся рядом с фронтом, сталкиваются с похожими вызовами. Реальность в этих громадах иная, чем у тыловых. И эту специфику государство должно учитывать при формировании политики, принятии решений и распределении финансов. Возглавил эту ассоциацию Терехов.

Читайте также: Восстановление и бизнес – представитель ПРООН в Харькове о приоритетах

Автор: Виктория Яковенко
