Восстановление и бизнес – представитель ПРООН в Харькове о приоритетах

Общество 13:36   19.09.2025
Виктория Яковенко
Восстановление и бизнес – представитель ПРООН в Харькове о приоритетах Фото: Игорь Терехов

Руководитель регионального восстановления Программы развития ООН Ана Лукатела отметила, что продолжают работать с прифронтовыми громадами Украины. Она рассказала о главных приоритетах на следующие годы.

«Последние три года мы тесно работаем с деоккупированными громадами в Харьковской, Сумской, Николаевской областях. Мы будем продолжать работать с вами и поддерживать громады. По крайней мере, в течение следующих трех лет у нас уже есть подтвержденное финансирование на этот период. Мы будем фокусироваться в первую очередь на восстановлении. Также энергетика. За последние три года ПРООН оказал поддержку в обеспечении 475 МВт энергии. По более чем 2 тыс. зданий были разобраны завалы. Эти наши приоритеты будут оставаться и на будущее, также как переработка и повторное использование разрушенных зданий. Также мы будем продолжать оказывать техническую поддержку, поддержку в развитии политики. Мы также учимся и этот обмен опытом является очень важным», — сказала Ана Лукатела на форуме «Стратегические измерения городов-форпостов» в Харькове.

Она продолжает: еще одно направление – создание условий для возвращения населения. Отмечает, что для этого необходимо предоставлять качественные услуги для граждан.

«Административные, социальные услуги, услуги в сфере здравоохранения. Мы поддерживаем 85 громад, чтобы они могли предоставлять качественные услуги более 2,5 млн граждан. Построение ЦНАП, построение центров жизнестойкости и центров помощи людям с ограниченными возможностями», — подчеркнула представитель ПРООН.

В приоритетах также бизнес, поддержка ветеранов, молодежи и переселенцев.

«За последние три года мы построили более 15 ветеранских хабов. И центров предоставления услуг для ветеранов. И также мы продолжаем поддерживать громады, наиболее нуждающиеся в помощи. У нас есть офисы в Харькове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Одессе. И также мы остаемся и работаем», — подытожила Ана Лукатела.

Напомним, прифронтовые города и громады объединились в ассоциацию. Решение приняли во время учредительного форума в Харькове 18 сентября. Участие в мероприятии, инициированном Харьковской мэрией, приняли руководители областных центров и громад из разных прифронтовых регионов Украины. В частности, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Черниговская и Сумская области. Объясняя смысл объединения, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что все города, которые находятся рядом с фронтом, сталкиваются с похожими вызовами. Реальность в этих громадах иная, чем у тыловых. И эту специфику государство должно учитывать при формировании политики, принятии решений и распределении финансов. Возглавил эту ассоциацию Терехов.

Читайте также: Проекты Ассоциации прифронтовых городов и громад готовы финансировать партнеры

Автор: Виктория Яковенко
