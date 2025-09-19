Проекты Ассоциации прифронтовых городов и громад готовы финансировать партнеры

О том, на какую помощь смогут оказать Ассоциации прифронтовых городов и громад, международные партнеры рассказали на форуме «Стратегические измерения городов-форпостов».

Так руководитель гуманитарной программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Кенан Мади детально сообщил о том, на какую гуманитарную поддержку смогут рассчитывать украинцы, а также раскрыл детали разработки инфраструктурных проектов.

«Например, совместно с городской властью Харькова мы создали Дорожную карту для модернизации и устойчивого развития сетей водоснабжения. Этот проект является хорошим примером сотрудничества иностранных партнеров, городского руководства и правительства. И мы будем продолжать эту работу. Кроме того, мы готовы к дальнейшему сотрудничеству по восстановлению, поддержке ментального здоровья украинцев и образованию детей», – отметил Кенан Мади.

А вот руководитель по региональному восстановлению Программы развития ООН Ана Лукатела отметила: смогут финансировать различные проекты в Украине как минимум еще три года. Приоритетными направлениями назвали поддержку бизнеса, ветеранов, ВПЛ и молодежи.

«Создание Ассоциации — это мощный шаг вперед. Это напоминает нам: мы сильнее, когда объединены. И хотя сейчас прифронтовые территории наиболее пострадали от войны, они имеют и наибольший потенциал развития. При наличии достаточной поддержки партнеров они смогут быть впереди в процессе восстановления», – подчеркнул старший менеджер проектов Управления ООН по обслуживанию проектов Офиса ЮНОПС в Украине и Восточной Европе Эзекиль Камангулу.

Напомним также, создание местной ассоциации органов местного самоуправления инициировали в Харькове – решение приняли на сессии горсовета в августе. Как объяснял мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций.

18 сентября в Харькове состоялся форум «Стратегические измерения городов-форпостов», на котором было объявлено о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. Инициативу поддержали представители более сотни громад Донецкой, Харьковской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Киевской областей. Ассоциацию возглавил Терехов.