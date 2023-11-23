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75 проектов реализуют на Харьковщине: в облсовете рассказали, кто в приоритете

Общество 07:56   23.11.2023
Оксана Горун
75 проектов реализуют на Харьковщине: в облсовете рассказали, кто в приоритете Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

75 проектов громад Харьковской области в этом году получили финансирование в рамках двух областных конкурсов — «Вместе в будущее» и «Эффективная медицина в громаде» — сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

Она пояснила: в приоритете деоккупированные громады и те, которые находились под российскими обстрелами и нуждаются в восстановлении.

«В этом году по обоим областным конкурсам победителями признано 75 проектов! Это важные для громад инициативы, получающие в случае победы дополнительные средства из областного бюджета. Что важно, сделали акцент именно на проектах, касающихся восстановления», — написала Егорова-Луценко в facebook.

Сразу в двух областных конкурсах («Вместе в будущее» и «Эффективная медицина в громаде») в этом году победили проекты Роганской громады. Ее территория была частично оккупирована в начале полномасштабного вторжения РФ. Освободили громаду одной из первых — во время боев под Харьковом весной 2022 года. Здесь до сих пор восстанавливают разрушенное российской армией, в том числе — около 20 км сетей уличного освещения. Именно для этих целей громаде понадобилась «автовышка», приобретенная с помощью средств областного бюджета.

«Важное приобретение – автогидроподъемник. Техника требовалась громаде для восстановления уличного освещения и благоустройства в населенных пунктах. Это стало возможным благодаря участию  громады в областном конкурсе «Вместе в будущее», — пояснила глава Харьковского облсовета.

В рамках проекта «Эффективная медицина в громаде» для местной амбулатории приобрели автомобиль для семейных врачей, обслуживающих Роганскую и Ольховскую громады.

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По данным пресс-службы Харьковского облсовета, в целом Комплексной программой «Развитие местного самоуправления Харьковской области на 2022-2024 годы» на проведение областного конкурса мини-проектов «Эффективная медицина в громаде» в 2023 году предусмотрено 20 млн гривен. Победителями конкурса признан 31 проект на общую сумму 36,2 миллиона гривен, в т.ч. финансирование из областного бюджета 19,5 миллиона гривен (54%). На проведение областного конкурса проектов местного и регионального развития «Вместе в будущее» в 2023 году предусмотрено 40 млн гривен. Победителями конкурса стали 44 проекта. Общая сумма, необходимая для реализации указанных проектов, составляет 80,8 млн гривен (100%), в т.ч. объем финансирования из областного бюджета — 39,8 млн гривен (49,2%).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "75 проектов громад Харьковской области в этом году получили финансирование в рамках двух областных конкурсов — «Вместе в будущее» и «Эффективная медицина в громаде» — сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко".