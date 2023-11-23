75 проєктів реалізують на Харківщині: в облраді розповіли, хто в пріоритеті
75 проєктів громад Харківської області цього року отримали фінансування у рамках двох обласних конкурсів – “Разом у майбутнє” та “Ефективна медицина у громаді” – повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.
Вона пояснила: у пріоритеті деокуповані громади та ті, які перебували під російськими обстрілами й потребують відновлення.
“Цього року по обох обласних конкурсах переможцями визнано 75 проєктів! Це важливі для громад ініціативи, які у разі перемоги отримують додаткові кошти з обласного бюджету. Що важливо, зробили акцент саме на проєктах, які стосуються відновлення”, – написала Єгорова-Луценко у фейсбуці.
Одразу в обох обласних конкурсах (“Разом у майбутнє” та “Ефективна медицина в громаді”) цього року перемогли проєкти Роганської громади. Її територію було частково окуповано на початку повномасштабного вторгнення РФ. Звільнили громаду однією з перших – під час боїв під Харковом навесні 2022 року. Тут досі відновлюють зруйноване російською армією, в тому числі близько 20 км мереж вуличного освітлення. Саме з цією метою громаді знадобилася “автовежа”, придбана за допомогою коштів обласного бюджету.
“Важливе придбання – автогідропідіймач. Техніка була потрібна громаді для відновлення вуличного освітлення та благоустрою в населених пунктах. Це стало можливим завдяки участі громади в обласному конкурсі “Разом в майбутнє”, – пояснила голова Харківської облради.
У рамках проєкту “Ефективна медицина в громаді” для місцевої амбулаторії придбали автомобіль для сімейних лікарів, які обслуговують Роганську та Вільхівську громади.
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За даними пресслужби Харківської облради, загалом комплексною програмою “Розвиток місцевого самоврядування Харківської області на 2022-2024 роки” на проведення обласного конкурсу мініпроєктів “Ефективна медицина в громаді” у 2023 році передбачено 20 млн гривень. Переможцями конкурсу визнано 31 проєкт на загальну суму 36,2 мільйона гривень, у т.ч. фінансування з обласного бюджету 19,5 мільйона гривень (54%). На проведення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку “Разом в майбутнє” у 2023 році передбачено 40 млн гривень. У 2023 році 44 проєкти обрано переможцями конкурсу. Загальна сума необхідна для реалізації зазначених проєктів становить 80,8 млн гривень (100%), у т.ч. обсяг фінансування з обласного бюджету 39,8 млн гривень (49,2%).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громады, Егорова-Луценко, конкурс, проекты, роганская громада, Рогань, финансирование, Харьковский облсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "75 проєктів громад Харківської області цього року отримали фінансування у рамках двох обласних конкурсів – “Разом у майбутнє” та “Ефективна медицина у громаді” – повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко".