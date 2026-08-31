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Больше суток жители Докучаевского будут без газа – детали

Общество 09:17   31.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше суток жители Докучаевского будут без газа – детали Фото: ХФ «Газсети»

Из-за проведения плановых работ некоторые жители поселка Докучаевское Роганской громады будут без газа. В Харьковском филиале «Газсети» уточнили: подачу голубого топлива остановят с 09:00 2 сентября до 17:00 следующего дня. 

Без газа будут жители домов по таким адресам:

  •  ул. Южная
  • ул. Юбилейная
  • ул. Университетская
  • ул. Роганка
  • ул. Учебный городок ХНАУ

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и, в дальнейшем, допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 09:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за проведения плановых работ некоторые жители поселка Докучаевское Роганской громады будут без газа. ".