Больше суток жители Докучаевского будут без газа – детали

Из-за проведения плановых работ некоторые жители поселка Докучаевское Роганской громады будут без газа. В Харьковском филиале «Газсети» уточнили: подачу голубого топлива остановят с 09:00 2 сентября до 17:00 следующего дня.

Без газа будут жители домов по таким адресам:

ул. Южная

ул. Юбилейная

ул. Университетская

ул. Роганка

ул. Учебный городок ХНАУ

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и, в дальнейшем, допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.