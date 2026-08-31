Больше суток жители Докучаевского будут без газа – детали
Из-за проведения плановых работ некоторые жители поселка Докучаевское Роганской громады будут без газа. В Харьковском филиале «Газсети» уточнили: подачу голубого топлива остановят с 09:00 2 сентября до 17:00 следующего дня.
Без газа будут жители домов по таким адресам:
- ул. Южная
- ул. Юбилейная
- ул. Университетская
- ул. Роганка
- ул. Учебный городок ХНАУ
«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и, в дальнейшем, допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.