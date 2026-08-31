Понад добу жителі Докучаєвського будуть без газу – деталі

Через проведення планових робіт деякі мешканці селища Докучаївське Роганської громади будуть без газу. У Харківській філії “Газмережі” уточнили: подачу блакитного палива зупинять з 09:00 2 вересня до 17:00 наступного дня.

Без газу будуть мешканці будинків за такими адресами:

вул. Південна

вул. Ювілейна

вул. Університетська

вул. Роганка

вул. Учбове містечко ХНАУ

“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.