Live

Понад добу жителі Докучаєвського будуть без газу – деталі

Суспільство 09:17   31.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад добу жителі Докучаєвського будуть без газу – деталі

Через проведення планових робіт деякі мешканці селища Докучаївське Роганської громади будуть без газу. У Харківській філії “Газмережі” уточнили: подачу блакитного палива зупинять з 09:00 2 вересня до 17:00 наступного дня. 

Без газу будуть мешканці будинків за такими адресами:

  • вул. Південна
  • вул. Ювілейна
  • вул. Університетська
  • вул. Роганка
  • вул. Учбове містечко ХНАУ

“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.

Читайте також: «Харків має розвиватися не лише у центрі» — петиція на адресу мерії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Вранці росіяни обстріляли будинок у Золочеві – Коваленко
Вранці росіяни обстріляли будинок у Золочеві – Коваленко
31.08.2026, 09:49
Новини Харкова — головне 31 серпня: як минула ніч, удари по області
Новини Харкова — головне 31 серпня: як минула ніч, удари по області
31.08.2026, 08:58
Сьогодні 31 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 серпня 2026: яке свято та день в історії
31.08.2026, 06:00
“Паралізація” Києва: чим загрожує нова тактика повітряних нальотів РФ
“Паралізація” Києва: чим загрожує нова тактика повітряних нальотів РФ
30.08.2026, 21:16
Інтенсивність боїв на Харківщині трохи зменшилася
Інтенсивність боїв на Харківщині трохи зменшилася
31.08.2026, 08:08
Двоє поранених, пошкоджено авто та будинок – прокуратура про удари по регіону
Двоє поранених, пошкоджено авто та будинок – прокуратура про удари по регіону
31.08.2026, 08:23

Новини за темою:

31.08.2026
Синєгубов: четверо людей поранені через обстріли Харківщини
31.08.2026
Двоє поранених, пошкоджено авто та будинок – прокуратура про удари по регіону
31.08.2026
Інтенсивність боїв на Харківщині трохи зменшилася
28.08.2026
Пішов провідати друзів: неповнолітнього шукали на Харківщині
28.08.2026
Незаконна рибалка: за один день на Харківщині виявили два порушення


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад добу жителі Докучаєвського будуть без газу – деталі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 09:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через проведення планових робіт деякі мешканці селища Докучаївське Роганської громади будуть без газу.".