Восстановление Харьковщины: что планируют сделать в 2024 году

В течение года на Харьковщине планируют восстановление 74 объектов. Почти половина — в Харькове. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Обсерватория демократии».

Аналитики отметили: в конце января Кабмин принял постановление, которым упростил процедуры выделения средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Теперь громады могут напрямую подавать свои проекты в министерства через цифровую систему DREAM. Ее уже используют 32 громады Харьковской области. 9 февраля на заседании Межведомственной рабочей группы Кабмина утвердили перечень проектов, которые будут финансироваться в этом году.

«В 2024 году за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии планируют отстраивать 74 инфраструктурных объекта в Харьковской области. 73 из них будут восстанавливать местные громады и область за счет субвенции из госбюджета, а распорядителем средств для еще одного (восстановление Дома культуры Дергачевского горсовета) будет Кабинет Министров, — отметили аналитики. — Наибольшее количество проектов по восстановлению за счет Фонда должны реализовать Харьковская городская громада (33) и Харьковская областная администрация (30). Бюджеты Балаклейской и Изюмской громад получат средства на реконструкцию семи и трех объектов соответственно. Следует отметить, что перечень не окончательный, поскольку в течение года громады будут иметь возможность подавать новые проекты, и, соответственно, получить финансирование».

Большинство объектов, которые планируют восстанавливать — это многоквартирные дома, общежития и учебные заведения. Также планируют финансировать работы в трех административных зданиях, трех медучреждениях; три проекта по закупке спецтранспорта и реконструкцию водовода в Чугуевской громаде.

«Первоначально стоимость выполнения всех утвержденных для Харьковской области проектов составляла около 2,66 млрд грн. Однако в 2024 году она выросла. При 788 млн кассовых расходов в 2023 на все проекты для окончания работ (остаток общей сметной стоимости по состоянию на 01.01.2024) нужно еще 2,04 млрд, из которых 1,78 млрд запланировано выделить в этом году. Утвержденное финансирование на 2024 год в объеме, не покрывающим всю окончательную стоимость, объясняется тем, что работы на четырех объектах (дома по ул. Бучмы и Дружбы Народов в г. Харькове) должны закончить только в 2025 году», — проинформировали в «Обсерватории демократии».

Самые большие суммы предусмотрены на завершение восстановительных работ в лицеях: Старосалтовском и Чугуевском №2 (127,4 и 257,7 млн соответственно). Также более 100 млн направят на восстановление здания Изюмского городского совета (в прошлом году на него уже выделили 91,8 млн, в 2024-м необходимо еще 122,8 млн грн).

Самым дорогим тендером года должно было стать восстановление лицея в Слатино за 355,5 млн грн. Однако его отложили. Также на паузе пока планы восстанавливать Циркуновский лицей.

«В целом, среди 10 самых дорогих объектов, по обеспечению восстановления которых в октябре-марте состоялись торги – шесть многоквартирных домов, три учебных заведения и один объект инфраструктуры – автомобильный мост», — проинформировали аналитики.