Відновлення Харківщини: що планують зробити у 2024 році
Упродовж року на Харківщині планують відновлення 74 об’єктів. Майже половина – у Харкові. Про це свідчать дані аналітичного центру “Обсерваторія демократії”.
Аналітики зазначили: наприкінці січня Кабмін ухвалив постанову, якою спростив процедури виділення коштів із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Тепер громади можуть безпосередньо подавати свої проєкти до міністерств через цифрову систему DREAM. Її вже використовують 32 громади Харківської області. 9 лютого на засіданні Міжвідомчої робочої групи Кабміну затвердили перелік проєктів, які фінансуватимуться цього року.
“У 2024-му за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії планують відбудовувати 74 інфраструктурних обʼєкти у Харківській області. 73 з них відновлюватимуть місцеві громади та область за рахунок субвенції з держбюджету, а розпорядником коштів для ще одного (відновлення Будинку культури Дергачівської міськради) буде Кабінет Міністрів, — зазначили аналітики. — Найбільше проєктів з відбудови за рахунок Фонду мають реалізувати Харківська міська громада (33) та Харківська обласна адміністрація (30). Бюджети Балаклійської та Ізюмської громади отримають кошти на реконструкцію семи та трьох обʼєктів відповідно. Варто зазначити, що перелік не є остаточним, оскільки протягом року громади матимуть можливість подавати нові проєкти, і, відповідно, отримати фінансування”.
Більшість об’єктів, які планують відновлювати – це багатоквартирні будинки, гуртожитки та навчальні заклади. Також планують фінансувати роботи у трьох адміністративних будівлях, трьох медустановах; три проєкти із закупівлі спецтранспорту та реконструкцію водоводу в Чугуївській громаді.
“Первісно вартість виконання усіх затверджених для Харківської області проєктів складала близько 2,66 млрд грн. Проте, у 2024 році вона зросла. При 788 млн касових видатків у 2023-му на всі проєкти для закінчення робіт (залишок загальної кошторисної вартості станом на 01.01.2024) потрібно ще 2,04 млрд, з яких 1,78 млрд заплановано виділити цього року. Затверджене фінансування на 2024 рік обсягом, що не покриває усієї остаточної вартості, пояснюється тим, що роботи на чотирьох обʼєктах (будинки по вул. Бучми та Дружби Народів у м. Харкові) мають закінчити лише у 2025 році”, — поінформували в “Обсерваторії демократії”.
Найбільші суми передбачені на завершення відновлювальних робіт у ліцеях: Старосалтівському та Чугуївському №2 (127,4 та 257,7 млн відповідно). Також понад 100 млн спрямують на відновлення будівлі Ізюмської міської ради (торік на неї вже виділили 91,8 млн, 2024-го необхідно ще 122,8 млн грн).
Найдорожчим тендером року мало стати відновлення ліцею в Слатине за 355,5 млн грн. Однак його відклали. Також на паузі поки що плани відновлювати Циркунівський ліцей.
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“Загалом, серед 10 найдорожчих об’єктів, щодо забезпечення відновлення яких у жовтні-березні відбулися торги – шість багатоквартирних будинків, три навчальні заклади та один об’єкт інфраструктури – автомобільний міст”, – поінформували аналітики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бюджет, відновлення, новини Харкова, обсерватория демократии, проекты, строительство, финансирование;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 09:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж року на Харківщині планують відновлення 74 об’єктів. Майже половина – у Харкові. Про це свідчать дані аналітичного центру “Обсерваторія демократії”".