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Відбудова ліцеїв на Харківщині за 20 км від кордону з РФ: угоди скасували

Суспільство 14:43   28.03.2024
Вікторія Яковенко
Відбудова ліцеїв на Харківщині за 20 км від кордону з РФ: угоди скасували Фото: ХАЦ

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області розірвала угоди на відновлення ліцеїв в селі Циркуни (ціна – 136 млн грн) і у селищі Слатине (ціна – понад 300 млн грн).

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр. Активісти зазначають, що обидва освітніх заклади розташовані за 20 км від кордону з РФ і сильно постраждали під час окупації.

Тендер на відновлення ліцею у Циркунах розпочали ще у жовтні торік. Переможцем торгів стало ТОВ «Індастріал Білдінг Груп», а вартість робіт оцінювали у 136 мільйонів гривень. Угоду підписали наприкінці лютого, але 22 березня, за даними сайту «Prоzorro», її розірвали у зв’язку з відсутністю фінансування.

А 26 березня розірвали угоду на відновлення ліцею у cелищі Слатине з формулюванням «у зв’язку з відсутністю фінансування», зазначили активісти.

«Цей договір підписали 22 березня. За інформацією Служби відновлення, угоду підписали, а потім розірвали, щоб зекономити державні кошти, адже за непідписання договору після проведення торгів можуть бути застосовані санкції», – додали в ХАЦ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області розірвала угоди на відновлення ліцеїв в селі Циркуни (ціна – 136 млн грн) і у селищі Слатине (ціна – понад 300 млн грн).".