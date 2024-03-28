Відбудова ліцеїв на Харківщині за 20 км від кордону з РФ: угоди скасували
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області розірвала угоди на відновлення ліцеїв в селі Циркуни (ціна – 136 млн грн) і у селищі Слатине (ціна – понад 300 млн грн).
Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр. Активісти зазначають, що обидва освітніх заклади розташовані за 20 км від кордону з РФ і сильно постраждали під час окупації.
Тендер на відновлення ліцею у Циркунах розпочали ще у жовтні торік. Переможцем торгів стало ТОВ «Індастріал Білдінг Груп», а вартість робіт оцінювали у 136 мільйонів гривень. Угоду підписали наприкінці лютого, але 22 березня, за даними сайту «Prоzorro», її розірвали у зв’язку з відсутністю фінансування.
А 26 березня розірвали угоду на відновлення ліцею у cелищі Слатине з формулюванням «у зв’язку з відсутністю фінансування», зазначили активісти.
«Цей договір підписали 22 березня. За інформацією Служби відновлення, угоду підписали, а потім розірвали, щоб зекономити державні кошти, адже за непідписання договору після проведення торгів можуть бути застосовані санкції», – додали в ХАЦ.
Читайте також: Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, граница, договора, лицеи, рф, тендер, харківщина, ХАЦ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Відбудова ліцеїв на Харківщині за 20 км від кордону з РФ: угоди скасували»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області розірвала угоди на відновлення ліцеїв в селі Циркуни (ціна – 136 млн грн) і у селищі Слатине (ціна – понад 300 млн грн).".