Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

У розбитому селі під Харковом хочуть відбудувати ліцей за 138 млн грн

Суспільство 11:31   26.10.2023
Оксана Горун
У розбитому селі під Харковом хочуть відбудувати ліцей за 138 млн грн

Тендер на аварійно-відновлювальні роботи в Циркунівському ліцеї під Харковом оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Оголошення про закупівлю 25 жовтня опублікували на сайті “Prozorro”. Заявлена ​​вартість робіт – 138 млн 823 тис. 174 грн.

Тендер на відновлення ліцею у Циркунах

За ці гроші хочуть провести капітальний ремонт та реставрацію будівлі. Кінцевий термін подання пропозицій для участі в тендері – 15 листопада. Вибір об’єкта для реставрації викликав неоднозначну реакцію у харківській блогосфері.

“Циркуни були під окупацією. Бачили певне лайно. Тому що? Правильно! Саме час відбудувати там ліцей, в якому ніхто не буде вчитися через війну, за 139 мільйонів гривень”, — прокоментував оголошений тендер місцевий журналіст та волонтер Павло Федосенко.

Читайте також: У Харківському університеті на 20 млн грн встановлять вікна – ХАЦ

Зазначимо, що село Циркуни суттєво постраждало від російських обстрілів та мінування, перебувало в окупації. Там зруйновано суттєву частину житлових будинків. На цей час у Харківській області діти навчаються у школах онлайн – через близькість регіону до російського кордону жодних конкретних термінів відновлення офлайн-навчання не прогнозують.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що село Циркуни входить до урядової програми відновлення за принципом “краще, ніж було”. Агентство з відновлення запланувало реалізувати в Циркунах чотири проєкти: відновлення школи, сільради, ЦПАУ та амбулаторії. Далі хочуть зайнятися приватним сектором. Але з ним виникають проблеми, оскільки до населеного пункту повернулася невелика кількість людей та доступу до будинків часто просто немає.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці
На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці
27.10.2023, 22:13
Примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад оголосили на Харківщині
Примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад оголосили на Харківщині
27.10.2023, 19:58
За тиждень з Харкова вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття
За тиждень з Харкова вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття
27.10.2023, 20:53
Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області
Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області
27.10.2023, 20:33
Росіяни не можуть пройти вздовж залізниці, що веде на Куп’янськ – Машовець
Росіяни не можуть пройти вздовж залізниці, що веде на Куп’янськ – Машовець
26.10.2023, 21:49
Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото)
Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото)
27.10.2023, 13:31

Новини за темою:

10:16
У Дергачах за 26 млн відбудовуватимуть будівлю інклюзивно-ресурсного центру
11:31
У розбитому селі під Харковом хочуть відбудувати ліцей за 138 млн грн
17:30
17 житлових будинків планують відновити в Дергачах під Харковом до кінця року
11:03
Після обстрілу 6.10 у Харкові досі підключають газ у будинках (фото)
11:14
У Харківському університеті на 20 млн грн встановлять вікна – ХАЦ

Ви читали новину: «У розбитому селі під Харковом хочуть відбудувати ліцей за 138 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 11:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тендер на аварійно-відновлювальні роботи в Циркунівському ліцеї під Харковом оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області".