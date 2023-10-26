У розбитому селі під Харковом хочуть відбудувати ліцей за 138 млн грн
Тендер на аварійно-відновлювальні роботи в Циркунівському ліцеї під Харковом оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Оголошення про закупівлю 25 жовтня опублікували на сайті “Prozorro”. Заявлена вартість робіт – 138 млн 823 тис. 174 грн.
За ці гроші хочуть провести капітальний ремонт та реставрацію будівлі. Кінцевий термін подання пропозицій для участі в тендері – 15 листопада. Вибір об’єкта для реставрації викликав неоднозначну реакцію у харківській блогосфері.
“Циркуни були під окупацією. Бачили певне лайно. Тому що? Правильно! Саме час відбудувати там ліцей, в якому ніхто не буде вчитися через війну, за 139 мільйонів гривень”, — прокоментував оголошений тендер місцевий журналіст та волонтер Павло Федосенко.
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Зазначимо, що село Циркуни суттєво постраждало від російських обстрілів та мінування, перебувало в окупації. Там зруйновано суттєву частину житлових будинків. На цей час у Харківській області діти навчаються у школах онлайн – через близькість регіону до російського кордону жодних конкретних термінів відновлення офлайн-навчання не прогнозують.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що село Циркуни входить до урядової програми відновлення за принципом “краще, ніж було”. Агентство з відновлення запланувало реалізувати в Циркунах чотири проєкти: відновлення школи, сільради, ЦПАУ та амбулаторії. Далі хочуть зайнятися приватним сектором. Але з ним виникають проблеми, оскільки до населеного пункту повернулася невелика кількість людей та доступу до будинків часто просто немає.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, лицей, тендер, циркуны;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 11:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тендер на аварійно-відновлювальні роботи в Циркунівському ліцеї під Харковом оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області".