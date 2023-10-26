В разбитом селе под Харьковом хотят отстроить лицей за 138 млн грн
Тендер на аварийно-восстановительные работы в Циркуновском лицее под Харьковом объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Объявление о проведении закупки 25 октября опубликовали на сайте «Prozorro». Заявленная стоимость работ — 138 млн 823 тыс. 174 грн.
За эти деньги хотят провести капитальный ремонт и реставрацию здания. Конечный срок подачи предложений для участия в тендере — 15 ноября. Выбор объекта для реставрации вызвал неоднозначную реакцию в харьковской блогосфере.
«Циркуны были под оккупацией. Видели определенное дерьмо. Потому что? Верно! Самое время отстроить там лицей, в котором никто не будет учиться из-за войны, за 139 миллионов гривен», — прокомментировал объявленный тендер местный журналист и волонтер Павел Федосенко.
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Отметим, что село Циркуны существенно пострадало от российских обстрелов и минирования, находилось в оккупации. Там разрушена существенная часть жилых домов. На данный момент в Харьковской области дети учатся в школах онлайн — в силу близости региона к российской границе никаких конкретных сроков восстановления офлайн-обучения не прогнозируют.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что село Циркуны входит в правительственную программу восстановления по принципу «лучше, чем было». Агентство по восстановлению запланировало реализовать в Циркунах четыре проекта: восстановление школы, сельсовета, ЦПАУ и амбулатории. Далее хотят заняться и частным сектором. Но с ним возникают проблемы, так как в населенный пункт вернулось небольшое количество людей и доступа к домам часто просто нет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, лицей, тендер, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 11:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тендер на аварийно-восстановительные работы в Циркуновском лицее под Харьковом объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области".