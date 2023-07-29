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Циркуны таки будут отстраивать по программе Кабмина: село разминировали на 95%

Общество 14:17   29.07.2023
Виктория Яковенко
Циркуны таки будут отстраивать по программе Кабмина: село разминировали на 95% Фото: Олег Синегубов

Село Циркуны в Харьковской области оставили в правительственной программе восстановления по принципу «лучше, чем было».

Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что село уже разминировали на 95%.

Синегубов отметил, что Агентство по восстановлению уже запланировало в Циркунах 4 проекта – восстановление школы, сельсовета, ЦПАУ и амбулатории.

Следующий этап восстановления села – ремонт и восстановление частного сектора.

Однако глава ХОВА отметил, что с восстановлением жилья возникают проблемы, потому что в населенный пункт вернулось небольшое количество людей, поэтому нет доступа к домам. Из-за этого невозможно провести экспертизы и передать документы в Агентство по восстановлению, чтобы начать разработку проектов.

Читайте также: Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 14:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Циркуны в Харьковской области оставили в правительственной программе восстановления по принципу «лучше, чем было».".