Циркуны таки будут отстраивать по программе Кабмина: село разминировали на 95%

Село Циркуны в Харьковской области оставили в правительственной программе восстановления по принципу «лучше, чем было».

Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что село уже разминировали на 95%.

Синегубов отметил, что Агентство по восстановлению уже запланировало в Циркунах 4 проекта – восстановление школы, сельсовета, ЦПАУ и амбулатории.

Следующий этап восстановления села – ремонт и восстановление частного сектора.

Однако глава ХОВА отметил, что с восстановлением жилья возникают проблемы, потому что в населенный пункт вернулось небольшое количество людей, поэтому нет доступа к домам. Из-за этого невозможно провести экспертизы и передать документы в Агентство по восстановлению, чтобы начать разработку проектов.