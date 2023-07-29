Циркуны таки будут отстраивать по программе Кабмина: село разминировали на 95%
Село Циркуны в Харьковской области оставили в правительственной программе восстановления по принципу «лучше, чем было».
Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что село уже разминировали на 95%.
Синегубов отметил, что Агентство по восстановлению уже запланировало в Циркунах 4 проекта – восстановление школы, сельсовета, ЦПАУ и амбулатории.
Следующий этап восстановления села – ремонт и восстановление частного сектора.
Однако глава ХОВА отметил, что с восстановлением жилья возникают проблемы, потому что в населенный пункт вернулось небольшое количество людей, поэтому нет доступа к домам. Из-за этого невозможно провести экспертизы и передать документы в Агентство по восстановлению, чтобы начать разработку проектов.
Читайте также: Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
Новости по теме:
Вы читали новость: «Циркуны таки будут отстраивать по программе Кабмина: село разминировали на 95%»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Циркуны в Харьковской области оставили в правительственной программе восстановления по принципу «лучше, чем было».".