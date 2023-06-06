Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
Из-за регулярных обстрелов РФ село Циркуны в Харьковской области могут заменить в экспериментальном проекте по восстановлению от правительства на другой населенный пункт.
Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«У нас отобрано 6 населенных пунктов по Украине постановлением правительства о восстановлении, в том числе у нас попали туда населенный пункт Циркуны. Сейчас стоит вопрос о возможной замене этого населенного пункта, это откровенно. Потому что там идут обстрелы почти еженедельно. Конечно, под такими обстрелами вопрос восстановления у нас все же возникает. И у нас есть несколько населенных пунктов, которые мы можем предлагать на замену», — отметил председатель ХОВА.
В Циркунах продолжается разминирование. Уже почти половина села – разминированна, добавил Синегубов.
Напомним, правительство определило шесть населенных пунктов Украины, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль 25 апреля. В этот список попало село Циркуны.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 12:54;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за регулярных обстрелов РФ село Циркуны в Харьковской области могут заменить в экспериментальном проекте по восстановлению от правительства на другой населенный пункт.".