Проєкт відбудови від уряду: Циркуни можуть замінити на інший населений пункт
Через регулярні обстріли РФ село Циркуни на Харківщині можуть замінити в експериментальному проєкті з відбудови від уряду на інший населений пункт.
Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У нас відібрано 6 населених пунктів по Україні постановою уряду щодо відновлення, зокрема у нас потрапили туди – населений пункт Циркуни. Наразі стоїть питання щодо можливої заміни цього населеного пункту, це відверто. Тому що там ідуть обстріли майже щотижня. Звичайно під такими обстрілами питання відновлення у нас все ж таки постає. І у нас є кілька населених пунктів, які ми можемо пропонувати на заміну», – зазначив голова ХОВА.
Наразі в Циркунах триває розмінування. Вже майже половина села – розмінована, додав Синєгубов.
Нагадаємо, уряд визначив шість населених пунктів України, де відновлення проходитиме комплексно та за новими принципами, повідомив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 квітня. У цей список потрапило село Циркуни.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 12:54;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через регулярні обстріли РФ село Циркуни на Харківщині можуть замінити в експериментальному проєкті з відбудови від уряду на інший населений пункт.".