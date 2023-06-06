Проєкт відбудови від уряду: Циркуни можуть замінити на інший населений пункт

Через регулярні обстріли РФ село Циркуни на Харківщині можуть замінити в експериментальному проєкті з відбудови від уряду на інший населений пункт.

Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас відібрано 6 населених пунктів по Україні постановою уряду щодо відновлення, зокрема у нас потрапили туди – населений пункт Циркуни. Наразі стоїть питання щодо можливої заміни цього населеного пункту, це відверто. Тому що там ідуть обстріли майже щотижня. Звичайно під такими обстрілами питання відновлення у нас все ж таки постає. І у нас є кілька населених пунктів, які ми можемо пропонувати на заміну», – зазначив голова ХОВА.

Наразі в Циркунах триває розмінування. Вже майже половина села – розмінована, додав Синєгубов.

Нагадаємо, уряд визначив шість населених пунктів України, де відновлення проходитиме комплексно та за новими принципами, повідомив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 квітня. У цей список потрапило село Циркуни.