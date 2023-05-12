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Харьковщину посетил Шмигаль: рассказал о восстановлении Циркунов (видео)

Общество 15:28   12.05.2023
Виктория Яковенко
Харьковщину посетил Шмигаль: рассказал о восстановлении Циркунов (видео)

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил освобожденное от захватчиков село Циркуны.

Об этом Денис Шмигаль сообщил в Telegram.

В частности, Шмигаль осмотрел Циркуновский лицей, зданию которого более 100 лет. Заслушал председателей ОВА и громад касательно восстановления и разминирования в области.

«Дал задачу Мининфраструктуры и Агентству по восстановлению разработать пошаговые планы по очередности восстановления объектов. Сначала должны быть ЦНАП, учреждения медицины и образования. С главой громады обсудили наполнение реестра поврежденного и разрушенного имущества. Местные власти должны ускориться. Люди не должны ждать. Восстановление должно уже начаться», – написал Шмигаль.

Глава правительства также рассказал, что село планируют отстроить по современным стандартам.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 15:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил освобожденное от захватчиков село Циркуны.".