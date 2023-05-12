Харьковщину посетил Шмигаль: рассказал о восстановлении Циркунов (видео)
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил освобожденное от захватчиков село Циркуны.
Об этом Денис Шмигаль сообщил в Telegram.
В частности, Шмигаль осмотрел Циркуновский лицей, зданию которого более 100 лет. Заслушал председателей ОВА и громад касательно восстановления и разминирования в области.
«Дал задачу Мининфраструктуры и Агентству по восстановлению разработать пошаговые планы по очередности восстановления объектов. Сначала должны быть ЦНАП, учреждения медицины и образования. С главой громады обсудили наполнение реестра поврежденного и разрушенного имущества. Местные власти должны ускориться. Люди не должны ждать. Восстановление должно уже начаться», – написал Шмигаль.
Глава правительства также рассказал, что село планируют отстроить по современным стандартам.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 15:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил освобожденное от захватчиков село Циркуны.".