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Циркуни таки відбудовуватимуть за програмою Кабміну: село розмінували на 95%

Суспільство 14:17   29.07.2023
Вікторія Яковенко
Циркуни таки відбудовуватимуть за програмою Кабміну: село розмінували на 95% Фото: Олег Синєгубов

Село Циркуни у Харківській області залишили в урядовій програмі відновлення за принципом «краще, ніж було».

Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що село вже розмінували на 95%.

Синєгубов зазначив, що Агенція з відновлення вже запланувала у Циркунах 4 проєкти – відновлення школи, сільради, ЦНАПу і амбулаторії.

Наступний етап відновлення села – ремонт та відбудова приватного сектора.

Однак голова ХОВА зазначив, що з відновленням житла виникають проблеми, бо в населений пункт повернулася невелика кількість людей, тому немає доступу до будинків. Через це неможливо провести експертизи та передати документи до Агенції з відновлення, щоб розпочати розробку проєктів.

Читайте також: Проєкт відбудови від уряду: Циркуни можуть замінити на інший населений пункт

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Циркуни у Харківській області залишили в урядовій програмі відновлення за принципом «краще, ніж було».".