Циркуни таки відбудовуватимуть за програмою Кабміну: село розмінували на 95%
Фото: Олег Синєгубов
Село Циркуни у Харківській області залишили в урядовій програмі відновлення за принципом «краще, ніж було».
Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що село вже розмінували на 95%.
Синєгубов зазначив, що Агенція з відновлення вже запланувала у Циркунах 4 проєкти – відновлення школи, сільради, ЦНАПу і амбулаторії.
Наступний етап відновлення села – ремонт та відбудова приватного сектора.
Однак голова ХОВА зазначив, що з відновленням житла виникають проблеми, бо в населений пункт повернулася невелика кількість людей, тому немає доступу до будинків. Через це неможливо провести експертизи та передати документи до Агенції з відновлення, щоб розпочати розробку проєктів.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Циркуни у Харківській області залишили в урядовій програмі відновлення за принципом «краще, ніж було».".