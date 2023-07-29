Циркуни таки відбудовуватимуть за програмою Кабміну: село розмінували на 95%

Село Циркуни у Харківській області залишили в урядовій програмі відновлення за принципом «краще, ніж було».

Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що село вже розмінували на 95%.

Синєгубов зазначив, що Агенція з відновлення вже запланувала у Циркунах 4 проєкти – відновлення школи, сільради, ЦНАПу і амбулаторії.

Наступний етап відновлення села – ремонт та відбудова приватного сектора.

Однак голова ХОВА зазначив, що з відновленням житла виникають проблеми, бо в населений пункт повернулася невелика кількість людей, тому немає доступу до будинків. Через це неможливо провести експертизи та передати документи до Агенції з відновлення, щоб розпочати розробку проєктів.