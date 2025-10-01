Live
На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции

Общество 10:07   01.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции

Вопросы, касающиеся поддержки внутренне перемещенных лиц в регионе, обсудили на заседании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ в области.

«Одним из важных направлений поддержки внутренне перемещенных лиц является обеспечение жильем. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2025 г. №1160, Харьковская область получила более 235,8 миллиона гривен субвенции. Эти средства будут направлены на создание комфортных условий для ВПЛ: строительство нового жилья, реконструкцию жилых домов и общежитий, а также переоборудование нежилых помещений для формирования фонда мест временного проживания. Призвал руководителей общин и представителей РВА оперативно предоставить информацию о необходимости текущего ремонта МВП. Также обратила внимание на необходимость разработки проектно-сметной документации для капитального ремонта МВП в 2026 году», – сказала заместитель главы ХОВА Вита Ковальская.

На встрече анонсировали и реализацию экспериментальных проектов – оказание длительного медсестринского ухода и обеспечение временным проживанием маломобильным лицам из числа ВПЛ.

«Также уделили внимание доступу к образованию детей из числа ВПЛ. Харьковская ОВА совместно с ЮНИСЕФ и международными организациями внедряет программу по привлечению образовательных потерь. В регионе уже создано 56 локаций, где дети изучают украинский и английский языки, математику. Планируется расширить проект, чтобы охватить еще пять учебных дисциплин», – отметили в пресс-службе ХОВА.

Кроме того, на заседании обсудили назначение и выплату госпомощи для ВПЛ и другие текущие вопросы, связанные с этим направлением.

В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью

Автор: Николь Костенко-Лагутина
На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции
На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции
01.10.2025, 10:07

