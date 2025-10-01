На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции
Вопросы, касающиеся поддержки внутренне перемещенных лиц в регионе, обсудили на заседании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ в области.
«Одним из важных направлений поддержки внутренне перемещенных лиц является обеспечение жильем. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2025 г. №1160, Харьковская область получила более 235,8 миллиона гривен субвенции. Эти средства будут направлены на создание комфортных условий для ВПЛ: строительство нового жилья, реконструкцию жилых домов и общежитий, а также переоборудование нежилых помещений для формирования фонда мест временного проживания. Призвал руководителей общин и представителей РВА оперативно предоставить информацию о необходимости текущего ремонта МВП. Также обратила внимание на необходимость разработки проектно-сметной документации для капитального ремонта МВП в 2026 году», – сказала заместитель главы ХОВА Вита Ковальская.
На встрече анонсировали и реализацию экспериментальных проектов – оказание длительного медсестринского ухода и обеспечение временным проживанием маломобильным лицам из числа ВПЛ.
«Также уделили внимание доступу к образованию детей из числа ВПЛ. Харьковская ОВА совместно с ЮНИСЕФ и международными организациями внедряет программу по привлечению образовательных потерь. В регионе уже создано 56 локаций, где дети изучают украинский и английский языки, математику. Планируется расширить проект, чтобы охватить еще пять учебных дисциплин», – отметили в пресс-службе ХОВА.
Кроме того, на заседании обсудили назначение и выплату госпомощи для ВПЛ и другие текущие вопросы, связанные с этим направлением.
Читайте также: В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 10:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обсудили на заседании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ в области.".