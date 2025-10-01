На потреби ВПО: у ХОВА розповіли, на що витратять понад 235 млн держсубвенції

Питання щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб у регіоні обговорили на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО в області.

“Одним із важливих напрямів підтримки внутрішньо переміщених осіб є забезпечення їх житлом. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2025 року №1160, Харківська область отримала понад 235,8 мільйона гривень субвенції. Ці кошти будуть спрямовані на створення комфортних умов для внутрішньо переміщених осіб: будівництво нового житла, реконструкцію житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень для формування фонду місць тимчасового проживання. Закликала очільників громад та представників РВА оперативно надати інформацію про потребу в поточному ремонті МТП. Також звернула увагу на необхідність розробки проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту МТП у 2026 році”, – сказала заступниця голови ХОВА Віта Ковальська.

На зустрічі анонсували і реалізацію експериментальних проєктів – надання тривалого медсестринського догляду та забезпечення тимчасовим проживанням маломобільних осіб із числа ВПО.

“Також приділили увагу доступу до освіти дітей із числа ВПО. Харківська ОВА спільно з ЮНІСЕФ та міжнародними організаціями впроваджує програму з надолуження освітніх втрат. У регіоні вже створено 56 локацій, де діти вивчають українську та англійську мови, математику. Планується розширити проєкт, щоб охопити ще 5 навчальних дисциплін”, – зазначили в ХОВА.

Крім того, на засіданні обговорили призначення та виплату держдопомоги для ВПО та інші поточні питання, пов’язані з цим напрямком.