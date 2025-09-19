Проєкти Асоціації прифронтових міст та громад готові фінансувати партнери
Про те, на яку допомогу зможуть надати Асоціації прифронтових міст та громад, міжнародні партнери розповіли на форумі «Стратегічні виміри міст-форпостів».
Так, керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді повідомив про те, на яку гуманітарну підтримку зможуть розраховувати українці, а також розкрив деталі розробки інфраструктурних проєктів.
«Наприклад, спільно з міською владою Харкова ми створили Дорожню карту для модернізації та сталого розвитку мереж водопостачання. Цей проєкт є гарним прикладом співпраці іноземних партнерів, міського керівництва та уряду. І ми будемо продовжувати цю роботу. Крім того, ми готові до подальшої співпраці з відбудови, підтримки ментального здоров’я українців та освіти дітей», – зазначив Кенан Маді.
А ось керівниця з регіонального відновлення Програми розвитку ООН Ана Лукатела наголосила: зможуть фінансувати різні проєкти в Україні як мінімум ще три роки. Пріоритетними напрямками назвали підтримку бізнесу, ветеранів, ВПО та молоді.
«Створення Асоціації – це потужний крок уперед. Це нагадує нам: ми сильніші, коли об’єднані. І хоча зараз прифронтові території найбільше постраждали від війни, вони мають і найбільший потенціал розвитку. За наявності достатньої підтримки партнерів вони зможуть бути попереду в процесі відновлення», – наголосив старший менеджер проєктів Управління ООН з обслуговування проєктів Офісу ЮНОПС в Україні та Східній Європі Езекіль Камангулу.
Нагадаємо також, створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали у Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради у серпні. Як пояснював мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.
18 вересня у Харкові відбувся форум “Стратегічні виміри міст-форпостів”, на якому оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. Ініціативу підтримали представники понад сотні громад Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей. Асоціацію очолив Терехов.
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: проекты, фінансування, Харків;
