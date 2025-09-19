Проєкти Асоціації прифронтових міст та громад готові фінансувати партнери

Про те, на яку допомогу зможуть надати Асоціації прифронтових міст та громад, міжнародні партнери розповіли на форумі «Стратегічні виміри міст-форпостів».

Так, керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді повідомив про те, на яку гуманітарну підтримку зможуть розраховувати українці, а також розкрив деталі розробки інфраструктурних проєктів.

«Наприклад, спільно з міською владою Харкова ми створили Дорожню карту для модернізації та сталого розвитку мереж водопостачання. Цей проєкт є гарним прикладом співпраці іноземних партнерів, міського керівництва та уряду. І ми будемо продовжувати цю роботу. Крім того, ми готові до подальшої співпраці з відбудови, підтримки ментального здоров’я українців та освіти дітей», – зазначив Кенан Маді.

А ось керівниця з регіонального відновлення Програми розвитку ООН Ана Лукатела наголосила: зможуть фінансувати різні проєкти в Україні як мінімум ще три роки. Пріоритетними напрямками назвали підтримку бізнесу, ветеранів, ВПО та молоді.

«Створення Асоціації – це потужний крок уперед. Це нагадує нам: ми сильніші, коли об’єднані. І хоча зараз прифронтові території найбільше постраждали від війни, вони мають і найбільший потенціал розвитку. За наявності достатньої підтримки партнерів вони зможуть бути попереду в процесі відновлення», – наголосив старший менеджер проєктів Управління ООН з обслуговування проєктів Офісу ЮНОПС в Україні та Східній Європі Езекіль Камангулу.

Нагадаємо також, створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали у Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради у серпні. Як пояснював мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.

18 вересня у Харкові відбувся форум “Стратегічні виміри міст-форпостів”, на якому оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. Ініціативу підтримали представники понад сотні громад Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей. Асоціацію очолив Терехов.