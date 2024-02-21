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Нова субвенція на відновлення: тепер Харківщина отримає найбільше – 993 млн

Економіка 21:50   21.02.2024
Олена Нагорна
Нова субвенція на відновлення: тепер Харківщина отримає найбільше – 993 млн

993 мільйони гривень субвенції з держбюджету отримає Харківська область на реалізацію проєктів з відновлення у 2024 році. Це найбільша серед усіх регіонів сума.

Загалом на 66 проєктів в Україні, раніше схвалених Європейським інвестиційним банком, Кабмін передбачив у держбюджеті 2,3 мільярда гривень, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що ці гроші виділяються у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, яка є фінансовою угодою між Україною та ЄІБ. За цією програмою у 2015 році схвалено наміри про залучення 200 мільйонів євро позики від ЄІБ на проєкти з відновлення та модернізації інфраструктури регіонів, що зазнали руйнувань через агресію РФ, а також тих регіонів, які приймають значну кількість ВПО. Згідно з договором, термін його реалізації завершується у грудні 2024 року.

66 проєктів, які втілюватимуть у життя у 2024 році, спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури та об’єктів ЖКГ у регіонах, які “зазнали негативного впливу військової агресії РФ”, йдеться в публікації.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури 6 лютого опублікувало дані щодо розподілу субвенції з держбюджету в межах ще одного спільного із Європейським інвестиційним банком проєкту – Програми відновлення України. Харківщині виділили найменшу суму – 55 мільйонів гривень.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 21:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "993 мільйони гривень субвенції з держбюджету отримає Харківська область на реалізацію проєктів з відновлення у 2024 році".