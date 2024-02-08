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Харківщині – найменше: як розподілили 4,5 млрд грн на відновлення

Політика 09:57   08.02.2024
Оксана Горун
Харківщині – найменше: як розподілили 4,5 млрд грн на відновлення Інфографіка: Мінвідновлення

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України опублікувало дані щодо розподілу субвенції з держбюджету на проєкти відновлення між регіонами. Харківщині “дісталося” 55 мільйонів.

Йдеться про реалізацію проєктів за кошти, що виділені Європейським інвестиційним банком у рамках “Програми відновлення України”.

“Субвенцію буде розподілено між місцевими бюджетами тих громад, проєкти яких було схвалено Європейським інвестиційним банком для реалізації у 2022-2023 роках”, – повідомила пресслужба Мінвiдновлення.

Розподіл ухвалив своїм розпорядженням від 6 лютого Кабмін. Загалом між регіонами України ділили 4,5 млрд грн. Їх спрямують на 136 проєктів “у громадах тих регіонів, які постраждали внаслідок військової агресії РФ”. Харківська область згідно з цим розподілом отримає 55 млн грн. При цьому Київська – 1,8 млрд грн, Дніпропетровська 636,2 млн, Полтавська – 636,2 млн, Одеська – 543 млн грн. Більше, ніж розбитій російськими обстрілами Харківщині, виділили грошей на “проєкти відновлення” навіть Вінницькій (107,5 млн) та Житомирській (247 млн) областям.

“Серед проєктів відновлення закладів освіти, охорони здоров’я, центрів надання адміністративних послуг, об’єктів життєзабезпечення населення”, – уточнили в міністерстві.

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Там нагадали, що угоду між Україною та ЄІБ ратифікували ще в липні 2021 року. Нею передбачено залучення позики в 340 млн євро “для реалізації проєктів з відновлення та модернізації інфраструктури регіонів, що зазнали руйнувань через агресію рф, а також тих регіонів, що приймають значну кількість ВПО”. Термін реалізації угоди – до грудня 2026 року.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 09:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України опублікувало дані щодо розподілу субвенції з держбюджету на проєкти відновлення між регіонами. Харківщині “дісталося” 55 мільйонів".