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Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление

Политика 09:57   08.02.2024
Оксана Горун
Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление Инфографика: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины опубликовало данные о распределении субвенции из госбюджета на проекты восстановления между регионами. Харьковщине «досталось» 55 миллионов.

Речь идет о реализации проектов за средства, выделенные Европейским инвестиционным банком в рамках «Программы восстановления Украины».

«Субвенция будет распределена между местными бюджетами тех громад, проекты которых были одобрены Европейским инвестиционным банком для реализации в 2022-2023 годах», — сообщила пресс-служба в Минвосстановления.

Распределение утвердил своим распоряжением от 6 февраля Кабмин. В целом между регионами Украины делили 4,5 млрд грн. Их направят на 136 проектов «в громадах тех регионов, которые пострадали в результате военной агрессии РФ». Харьковская область согласно этому распределению получит 55 млн грн. При этом Киевская — 1,8 млрд грн, Днепропетровская 636,2 млн, Полтавская — 636,2 млн, Одесская — 543 млн грн. Больше, чем разбитой российскими обстрелами Харьковщине, выделили денег на «проекты восстановления» даже Винницкой (107,5 млн) и Житомирской (247 млн) областям.

«Среди проектов восстановление учебных заведений, здравоохранения, центров предоставления административных услуг, объектов жизнеобеспечения населения», — уточнили в министерстве.

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Там напомнили, что соглашение между Украиной и ЕИБ ратифицировали еще в июле 2021 год. Им предусмотрено привлечение займа в 340 млн евро «для реализации проектов по восстановлению и модернизации инфраструктуры регионов, подвергшихся разрушениям из-за агрессии РФ, а также тех регионов, принимающих значительное количество ВПЛ». Срок реализации соглашения — до декабря 2026 года.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины опубликовало данные о распределении субвенции из госбюджета на проекты восстановления между регионами. Харьковщине «досталось» 55 миллионов".