Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины опубликовало данные о распределении субвенции из госбюджета на проекты восстановления между регионами. Харьковщине «досталось» 55 миллионов.
Речь идет о реализации проектов за средства, выделенные Европейским инвестиционным банком в рамках «Программы восстановления Украины».
«Субвенция будет распределена между местными бюджетами тех громад, проекты которых были одобрены Европейским инвестиционным банком для реализации в 2022-2023 годах», — сообщила пресс-служба в Минвосстановления.
Распределение утвердил своим распоряжением от 6 февраля Кабмин. В целом между регионами Украины делили 4,5 млрд грн. Их направят на 136 проектов «в громадах тех регионов, которые пострадали в результате военной агрессии РФ». Харьковская область согласно этому распределению получит 55 млн грн. При этом Киевская — 1,8 млрд грн, Днепропетровская 636,2 млн, Полтавская — 636,2 млн, Одесская — 543 млн грн. Больше, чем разбитой российскими обстрелами Харьковщине, выделили денег на «проекты восстановления» даже Винницкой (107,5 млн) и Житомирской (247 млн) областям.
«Среди проектов восстановление учебных заведений, здравоохранения, центров предоставления административных услуг, объектов жизнеобеспечения населения», — уточнили в министерстве.
Читайте также: 27 многоквартирных домов в Дергачах и Русской Лозовой сдадут после ремонта
Там напомнили, что соглашение между Украиной и ЕИБ ратифицировали еще в июле 2021 год. Им предусмотрено привлечение займа в 340 млн евро «для реализации проектов по восстановлению и модернизации инфраструктуры регионов, подвергшихся разрушениям из-за агрессии РФ, а также тех регионов, принимающих значительное количество ВПЛ». Срок реализации соглашения — до декабря 2026 года.
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, распределение, субвенция, финансирование;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины опубликовало данные о распределении субвенции из госбюджета на проекты восстановления между регионами. Харьковщине «досталось» 55 миллионов".