27 многоквартирных домов в Дергачах и Русской Лозовой сдадут после ремонта

В прошлом году в городе Дергачи и селе Русская Лозовая начался капитальный ремонт 27 многоквартирных домов. Его планируют завершить в этом году, сообщили в ХОВА.

Благодаря международному сотрудничеству в Дергачах и поселке Слатино удалось заменить поврежденную кровлю в 12 многоэтажных домах.

«Дополнительно 17 крыш многоэтажных домов в этих населенных пунктах мы отремонтировали за счет городского бюджета. Весомый вклад в восстановление жилищного сектора прилагают волонтерские организации. Благодаря переданным стройматериалам оперативно отремонтировали более чем 1000 частных домов. В 2024 году мы продолжим запланированное восстановление еще 19 многоквартирных домов, которые повреждены», — рассказал начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

В тергромаде продолжаются восстановительные работы критической инфраструктуры. Восстановили 5 из 7 поврежденных котельных, снабдили их генераторами высокой мощности на случай блекаута. В Дергачах заменили более 1 км водопроводной магистрали.