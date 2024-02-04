27 многоквартирных домов в Дергачах и Русской Лозовой сдадут после ремонта
В прошлом году в городе Дергачи и селе Русская Лозовая начался капитальный ремонт 27 многоквартирных домов. Его планируют завершить в этом году, сообщили в ХОВА.
Благодаря международному сотрудничеству в Дергачах и поселке Слатино удалось заменить поврежденную кровлю в 12 многоэтажных домах.
«Дополнительно 17 крыш многоэтажных домов в этих населенных пунктах мы отремонтировали за счет городского бюджета. Весомый вклад в восстановление жилищного сектора прилагают волонтерские организации. Благодаря переданным стройматериалам оперативно отремонтировали более чем 1000 частных домов. В 2024 году мы продолжим запланированное восстановление еще 19 многоквартирных домов, которые повреждены», — рассказал начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
В тергромаде продолжаются восстановительные работы критической инфраструктуры. Восстановили 5 из 7 поврежденных котельных, снабдили их генераторами высокой мощности на случай блекаута. В Дергачах заменили более 1 км водопроводной магистрали.
Читайте также: Жители города на Харьковщине за год задолжали более 3 млн грн за «коммуналку»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, Дергачи, Русская Лозовая, Харьковская область, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «27 многоквартирных домов в Дергачах и Русской Лозовой сдадут после ремонта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 10:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прошлом году в городе Дергачи и селе Русская Лозовая начался капитальный ремонт 27 многоквартирных домов. Его планируют завершить в этом году, сообщили в ХОВА.".