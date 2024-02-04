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27 многоквартирных домов в Дергачах и Русской Лозовой сдадут после ремонта

Общество 10:49   04.02.2024
Оксана Якушко

В прошлом году в городе Дергачи и селе Русская Лозовая начался капитальный ремонт 27 многоквартирных домов. Его планируют завершить в этом году, сообщили в ХОВА.

Благодаря международному сотрудничеству в Дергачах и поселке Слатино удалось заменить поврежденную кровлю в 12 многоэтажных домах.

«Дополнительно 17 крыш многоэтажных домов в этих населенных пунктах мы отремонтировали за счет городского бюджета. Весомый вклад в восстановление жилищного сектора прилагают волонтерские организации. Благодаря переданным стройматериалам оперативно отремонтировали более чем 1000 частных домов. В 2024 году мы продолжим запланированное восстановление еще 19 многоквартирных домов, которые повреждены», — рассказал начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

В тергромаде продолжаются восстановительные работы критической инфраструктуры. Восстановили 5 из 7 поврежденных котельных, снабдили их генераторами высокой мощности на случай блекаута. В Дергачах заменили более 1 км водопроводной магистрали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 10:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прошлом году в городе Дергачи и селе Русская Лозовая начался капитальный ремонт 27 многоквартирных домов. Его планируют завершить в этом году, сообщили в ХОВА.".