27 багатоквартирних будинків у Дергачах і Руській Лозовій ремонтують

Торік у місті Дергачі та селищі Руська Лозова розпочався капітальний ремонт 27 багатоквартирних будинків. Його планують завершити цього року, повідомили у ХОВА.

Завдяки міжнародній співпраці в Дергачах та селищі Слатине вдалося замінити пошкоджену крівлю в 12 багатоповерхових будинках.

«Додатково 17 дахів багатоповерхових будинків у цих населених пунктах ми відремонтували коштом міського бюджету. Вагомий внесок у відбудову житлового сектору докладають волонтерські організації. Завдяки переданим будматеріалам, вдалося провести оперативний ремонт більш ніж в 1000 приватних будинках. У 2024 році ми продовжимо заплановану відбудову ще 19 багатоквартирних будинків, які зазнали пошкоджень», – розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У тергромаді відновили 5 із 7 пошкоджених котелень, забезпечили їх генераторами високої потужності на випадок довготривалої відсутності світла. У Дергачах замінили понад 1 км водопровідної магістралі.