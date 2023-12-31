Жителі міста на Харківщині за рік заборгували понад 3 млн грн за «комуналку»

У 2023 році заборгованість оплати за житлово-комунальні послуги мешканцями міста Дергачі склала майже 3 580 000 грн.

За даними начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, тарифи на комунальні послуги у місті не змінювалися з лютого 2020 року.

«Це є одним із чинників збитковості підприємства КП «Дергачікомунсервіс». Сьогодні тарифи є економічно необґрунтованими, адже з березня 2020 року було зростання прожиткового мінімуму, тарифів на електроенергію, витрат на податки тощо», – пояснив Задоренко.

Наразі вартість «комуналки» у місті:

– централізоване водопостачання – 29,70 грн за куб.м.;

– централізоване водовідведення – 9,65 грн за куб. м.;

– вивіз побутових відходів – 13,97 грн. на одну особу за місяць.

Задоренко додав, що витрати КП «Дергачікомунсервіс» за цей рік склали майже 19 млн гривень – це заробітна плата працівникам, утримання ліфтового господарства тощо. Ці витрати покривають коштом місцевого бюджету.

«Тарифи, які діють сьогодні, покривають ці витрати всього на 36%. Водночас заборгованість оплати послуг населенням складає 87%», – зазначив Задоренко.

Жителям міста нагадали про важливість своєчасної сплати за «комуналку».

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