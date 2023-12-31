Жители города на Харьковщине за год задолжали более 3 млн грн за «коммуналку»

В 2023 году задолженность оплаты жилищно-коммунальных услуг жителями города Дергачи составила почти 3 580 000 грн.

По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, тарифы на коммунальные услуги в городе не менялись с февраля 2020 года.

«Это является одним из факторов убыточности предприятия КП «Дергачикоммунсервис». Сейчас тарифы экономически необоснованны, ведь с марта 2020 года был рост прожиточного минимума, тарифов на электроэнергию, расходов на налоги и т.д.», — объяснил Задоренко.

Стоимость «коммуналки» в городе:

— централизованное водоснабжение – 29,70 грн за куб.м.;

— централизованный водоотвод – 9,65 грн за куб. м.;

— вывоз бытовых отходов – 13,97 грн. на одного человека за месяц.

Задоренко добавил, что расходы КП «Дергачикоммунсервис» за этот год составили почти 19 млн гривен – это заработная плата работникам, содержание лифтового хозяйства и т.д. Эти расходы покрываются за счет местного бюджета.

«Тарифы, действующие сегодня, покрывают эти расходы всего на 36%. В то же время, задолженность оплаты услуг населением составляет 87%», — отметил Задоренко.

Жителям города напомнили о важности своевременной оплаты «коммуналки».

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