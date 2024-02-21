Новая субвенция на восстановление: теперь Харьковщине — больше всех, 993 млн

993 миллиона гривен субвенции из госбюджета получит Харьковская область на реализацию проектов по восстановлению в 2024 году. Это самая большая среди всех регионов сумма.

Всего на 66 проектов в Украине, ранее одобренных Европейским инвестиционным банком, Кабмин предусмотрел в госбюджете 2,3 миллиарда гривен, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что эти деньги выделяются в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, которая является финансовым соглашением между Украиной и ЕИБ. По этой программе в 2015 году одобрены намерения о привлечении 200 миллионов евро займа от ЕИБ на проекты по восстановлению и модернизации инфраструктуры регионов, подвергшихся разрушениям из-за агрессии РФ, а также тех регионов, которые принимают значительное количество ВПЛ. Согласно договору, срок его реализации завершается в декабре 2024 года.

66 проектов, которые будут воплощать в жизнь в 2024 году, направлены на восстановление социальной инфраструктуры и объектов ЖКХ в регионах, «подвергшихся негативному влиянию военной агрессии РФ», говорится в публикации.

Напомним, Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры 6 февраля опубликовало данные о распределении субвенции из госбюджета в рамках еще одного совместного с Европейским инвестиционным банком проекта — Программы восстановления Украины. Харьковщине выделили наименьшую сумму — 55 миллионов гривен.