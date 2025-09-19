“Грошей немає ні на що”: Гетманцев про економічні преференції для Харкова

Звідки братимуть гроші на економічні преференції для прифронтових міст та регіонів, розповів на брифінгу під час форуму “Стратегічні виміри міст-форпостів” у Харкові голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив: наразі все, окрім безпеки та оборони, фінансують іноземні партнери. Відповідно, украй важливе питання – як правильно розподіляти отримані кошти. Водночас, на думку Гетманцева, фінансування програм у прифронтових регіонах – пріоритетне завдання.

“У нас, я не хочу вас шокувати, але грошей немає ні на що. Хочу вам пояснити, що таке немає грошей. Я просто хочу нагадати вам деякі цифри бюджету, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Це 18% дефіциту ВВП на наступний рік. Це 45 мільярдів (доларів – ред.), які ми маємо отримати від партнерів. З яких 10, а за заявою міністра фінансів 16, не забезпечені, поки що не гарантовані. І дай Боже, щоб вони до другого читання були гарантовані. Оце я називаю немає грошей. Бо якщо є гроші, то значить ми власними податками фінансуємо не тільки безпеку і оборону, як це є зараз, а фінансуємо і всі видатки бюджету. Оце тоді у нас є гроші. Це різниця”, – пояснив Гетманцев.

Він продовжив: першим джерелом фінансування прифронтових регіонів може стати перегляд неефективних програм або тих, що не використовуються.

“Ви знаєте, наприклад, що за перші сім місяців 35 бюджетних програм не освоїли ні копійки. Ну, наприклад, одну можу назвати вам – це державна система онлайн-моніторингу азартних ігор не запущена ще і тендер тільки на цьому тижні завершено. Це ж говорить про те, що вони або взагалі не використають ці гроші, або будуть використовувати їх в листопаді-грудні в істеричному стані, аби встигнути. І це буде точно неефективно. Розумієте? І аби такі програми, неефективні програми, їх не було взагалі, ми маємо використовувати гроші ефективно”, – зазначив голова комітету.

Другим джерелом фінансування, на думку Гетманцева, можуть стати резерви у детінізації. І це, зазначив він, “величезні” гроші.

“Це 900 мільярдів гривень щороку в детінізації. Якщо ми виведемо з тіні хоча б половину, ми зможемо не тільки вирішити питання прифронтових регіонів, але й можемо вирішити питання і заробітних плат вчителів, і пенсій, і соціальної допомоги. І це питання вирішується”, – додав Гетманцев.

Раніше уряд ухвалив проєкт держбюджету України на 2026 рік і передало фінансовий документ на розгляд Верховної Ради, повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Видатки держбюджету урядовці визначили на рівні 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025), а доходи – у 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025). Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн. Свириденко зазначила, що пріоритет бюджету — безпека і оборона, соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів.

Нагадаємо також, створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали у Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради у серпні. Як пояснював мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.

18 вересня у Харкові відбувся форум “Стратегічні виміри міст-форпостів”, на якому оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. Ініціативу підтримали представники понад сотні громад Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей. Асоціацію очолив Терехов.