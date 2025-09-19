«Денег нет ни на что»: Гетманцев об экономических преференциях для Харькова

Откуда будут брать деньги на экономические преференции для прифронтовых городов и регионов, рассказал на брифинге во время форума Стратегические измерения городов-форпостов в Харькове председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил: на данный момент все, кроме безопасности и обороны, финансируют иностранные партнеры. Соответственно, крайне важный вопрос – как правильно распределять полученные средства. Вместе с тем, по мнению Гетманцева, финансирование программ в прифронтовых регионах – приоритетная задача.

«У нас я не хочу вас шокировать, но денег нет ни на что. Хочу вам объяснить, что такое «нет денег». Я просто хочу напомнить вам некоторые цифры бюджета, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Это 18% дефицита ВВП на следующий год. Это 45 миллиардов (долларов — ред.), которые мы должны получить от партнеров. Из которых десять, а по заявлению министра финансов 16, не обеспечены, пока не гарантированы. И дай Бог, чтобы они ко второму чтению были гарантированы. Вот это я называю «нет денег». Потому что если есть деньги, то значит мы собственными налогами финансируем не только безопасность и оборону, как это есть сейчас, а финансируем и все расходы бюджета. Вот тогда у нас есть деньги. Это разница», – объяснил Гетманцев.

Он продолжил: первым источником финансирования прифронтовых регионов может стать пересмотр неэффективных программ или тех, которые не используются.

«Вы знаете, например, что за первые семь месяцев 35 бюджетных программ не освоили ни копейки. Ну, например, одну могу назвать вам – это государственная система онлайн-мониторинга азартных игр, которая еще не запущена, а тендер только на этой неделе завершен. Это же говорит о том, что они либо вообще не используют эти деньги, либо будут использовать их в ноябре-декабре в истерическом состоянии, чтобы успеть. И это будет точно неэффективно. Понимаете? И чтобы таких неэффективных программ, не было вообще, мы должны использовать деньги эффективно», – отметил председатель комитета.

Вторым источником финансирования, по мнению Гетманцева, могут стать резервы в детенизации. И это, отметил он, «огромные» деньги.

«Это 900 миллиардов гривен ежегодно в детенизации. Если мы выведем из тени хотя бы половину, мы сможем не только решить вопросы прифронтовых регионов, но и можем решить вопросы и заработных плат учителей, и пенсий, и социальной помощи. И этот вопрос решается», – добавил Гетманцев.

Ранее правительство приняло проект госбюджета Украины на 2026 год и передало финансовый документ на рассмотрение Верховной Рады, сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко. Расходы госбюджета чиновники определили на уровне 4,8 трлн грн (+415 млрд грн к 2025 году), а доходы — в 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% к 2025-му). Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн. Свириденко писала, что приоритет бюджета — безопасность и оборона, социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы обороны — денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов.

Напомним также, создание местной ассоциации органов местного самоуправления инициировали в Харькове – решение приняли на сессии горсовета в августе. Как объяснял мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций.

18 сентября в Харькове состоялся форум «Стратегические измерения городов-форпостов», на котором было объявлено о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. Инициативу поддержали представители более сотни громад Донецкой, Харьковской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Киевской областей. Ассоциацию возглавил Терехов.