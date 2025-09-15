Госбюджет-2026: расходы почти вдвое больше доходов и 2,8 трлн грн на оборону
Проект госбюджета Украины на 2026 год приняло правительство и передает финансовый документ на рассмотрение Верховной Рады, сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко.
Расходы госбюджета чиновники определили на уровне 4,8 трлн грн (+415 млрд грн к 2025 году), а доходы — в 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% к 2025-му). Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.
«Приоритет бюджета — безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы обороны — денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов», — пишет Свириденко.
Оборона: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн к 2025 году).
Производство оружия: не менее 44,3 млрд грн на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.
Образование: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн к 2025 году).
— повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% в два этапа — 30% с 1 января 2026 года, 20% с 1 сентября 2026 года;
— бесплатное питание для 4,4 млн школьников 1-11 классов по всей стране с 1 октября 2026 года;
— повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года.
Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд к 2025 году).
Включает финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений; создание центров оборонных исследований; выполнение разработок по заказу бизнеса.
Здравоохранение: 258 млрд грн (+38 млрд грн к 2025 году).
— увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи (повышение до 35 тыс. грн), а также медикам прифронтовых регионов, благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн к 2025 годк);
— бесплатные лекарства для граждан, в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других хронических болезней;
Чекап 40+: 10 млрд грн на новую адресную выплату для граждан в возрасте от 40 лет на прохождение комплексного скрининга здоровья — в первую очередь проверка на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья.
Пенсионное обеспечение: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн к 2025 году).
Предусмотрена индексация пенсий.
Социальная сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн к 2025 году)
— помощь ВПЛ, поддержка лиц с инвалидностью и протезирование, «єЯсла», Пакет школьника;
Новое направление — финансирование мероприятий по поддержке демографического развития 24,5 млрд грн, включая дородовую поддержку, единовременные выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за ребенком до 1 года.
Ветеранская политика, помощь в интеграции в обществе: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн к 2025 году).
Компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью I и II группы, мероприятия по поддержке ветеранов, специалисты по сопровождению ветеранов, финансирование ветеранских пространств.
Дополнительно 0,8 млрд грн на стоматологию для ветеранов.
Регионы:
Общие доходы общин составят 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн к 2025 году).
В том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам из общего фонда госбюджета в 2026 году составят 289,3 млрд грн.
Поддержка бизнеса: 41,5 млрд грн
Доступные кредиты «5-7-9%», обеспечение украинцев жильем по программе «єОселя», индустриальные парки и другие инициативы по предоставлению грантов и поддержке украинских производителей; продолжение поддержки программы Brave1 для разработчиков оборонных технологий.
Агропромышленный комплекс: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн к 2025 году)
Включает продолжение программы грантов и компенсации процентов по кредитам производителям сельскохозяйственных товаров по программе «5-7-9%», 200 млн грн на государственную дотацию аграрным производителям в качестве компенсации до половины затрат на строительство и реконструкцию систем орошения.
Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн к 2025 году).
Включает поддержку создания контента для утверждения национальной идентичности и укрепления национального единства.
Принцип: украинское для украинцев и об Украине для мира.
Публичные инвестиции для восстановления и модернизации Украины: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн к 2025 году).
