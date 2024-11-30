Больше 2 млрд грн заложили в госбюджете-2025 на строительство метро в Харькове

В государственном бюджете на 2025 год заложили более 2 миллиардов 90 миллионов гривен на продолжение строительства Алексеевской линии метрополитена в Харькове.

Такая информация значится в приложениях к закону о госбюджете, который уже подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документам, финансирование на продолжение третьей линии метрополитена в Харькове — это займы от международных финансовых организаций. Они привлекаются государством в спецфонд госбюджета, и в дальнейшем передаются в бюджет Харькова как субвенции.

Так, общая сумма займа на продолжение третьей линии метрополитена в Харькове составляет 320 миллионов евро: по 160 миллионов дают в кредит Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. В госбюджете на 2025-й заложили привлечение 1 миллиарда 435 миллионов гривен от ЕБРР и почти 655 миллионов гривен — от ЕИБ.