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Больше 2 млрд грн заложили в госбюджете-2025 на строительство метро в Харькове

Украина 13:50   30.11.2024
Елена Нагорная
Больше 2 млрд грн заложили в госбюджете-2025 на строительство метро в Харькове Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В государственном бюджете на 2025 год заложили более 2 миллиардов 90 миллионов гривен на продолжение строительства Алексеевской линии метрополитена в Харькове.

Такая информация значится в приложениях к закону о госбюджете, который уже подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документам, финансирование на продолжение третьей линии метрополитена в Харькове — это займы от международных финансовых организаций. Они привлекаются государством в спецфонд госбюджета, и в дальнейшем передаются в бюджет Харькова как субвенции.

Так, общая сумма займа на продолжение третьей линии метрополитена в Харькове составляет 320 миллионов евро: по 160 миллионов дают в кредит Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. В госбюджете на 2025-й заложили привлечение 1 миллиарда 435 миллионов гривен от ЕБРР и почти 655 миллионов гривен — от ЕИБ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В государственном бюджете на 2025 год заложили более 2 миллиардов 90 миллионов гривен на продолжение строительства Алексеевской линии метрополитена в Харькове.".